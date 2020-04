La maestra mendocina que la rompe en las redes con la cumbia "anticorona" y un rallador

Carina Lazzaro es maestra de música en escuelas de Luján de Cuyo. Pero también es una reconocida artista porque es parte del grupo Lunas Morenas, que son parte de la nueva generación del folclore en Mendoza.

El año pasado, Carina fue la encargada de escribir una canción en homenaje a Luis Landriscina, el célebre humorista argentino, y desde entonces su pluma está cada vez más cotizada.

Ahora, Carina sorprendió a todos porque decidió enviarle a sus alumnos de escuelas primarias una canción de Damas Gratis ("Me vas a extrañar"), pero adaptada por ella, en donde cuenta qué pasa y qué podemos hacer para contener el coronavirus.

"Tenía que pedirles que hicieran una tarea y lo más creativo que me pareció fue contarles una breve historia, cantarles una canción que me gusta con la letra cambiada y esperar a que me enviaran las respuestas" comenzó contando Lazzaro sobre su iniciativa realizada días atrás.

“Las tareas que me han enviado los chicos han sido muy creativas. Todos desde sus casas y sus lugares lo disfrutan” destacó Carina a MendoVoz.

“Pero lo que más llama la atención es como se las ingenian para hacer y utilizar instrumentos caseros (algo que los docentes incentivamos). Hay perchas, tapitas, llaves y muchas cosas más que me han puesto muy contenta. Se han disfrazado y se han divertido. Otros se han distribuido la canción” agregó.

Pero no solo ese es el objetivo de esta canción si no que sirve para entretener y educar: “Es tanta la diversión y el entusiasmo que no se dan cuenta que están compartiendo un lindo momento en este tiempo que tenemos que estar todos en casa. Haciendo estas cosas, la familia es un poquito más feliz”.

Carina Lazzaro es profesora de música de las escuelas 1-090 Dr. Medardo Ortíz, 1156 María Salomé de Vega, ambas de Luján de Cuyo, y 1-570 Coronel Dorrego de Carrizal del Medio.

