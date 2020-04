Son 1715 los infectados en Argentina: ojo con los barbijos caseros

El COVID-19 se cobró hasta el momento 61 víctimas fatales y hay 1715 pacientes con el virus en Argentina. Estas son las últimas cifras del coronavirus en el país, dadas a conocer en el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación, que salió a dar recomendaciones sobre la prevención, haciendo foco en el tema del momento: los barbijos caseros.

En la conferencia, dada por Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud; Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias y Elsa Baumeister, Jefa de Servicio de Virosis Respiratorias ANLIS Malbrán; se informó que hay 3,8% casos cada 100 mil habitantes en Argentina, que de los infectados 56% son hombres y 44% mujeres y que 43 % de los pacientes tiene antecedentes de viaje al exterior, 34% de contacto estrecho con otro enfermo de COVID-19 y 12,7% son casos de transmisión comunitaria.

Los 61 muertos dan cuenta de un 3,5% de letalidad del virus y la edad promedio de los fallecidos es de 74 años.

Hasta el momento hay 98 pacientes en terapia intensiva.

Las altas son 358, lo que habla de la recuperación de una gran cantidad de personas. En el mundo hasta ahora son 1.279.722 los infectados y 72.614 los muertos.

Barbijos: el debate

Vizzoti envió un mensaje claro a los argentinos en medio del debate por las medidas de proteccíón caseras. "El uso de barbijos quirúrgicos o de alta eficiencia está reservado para casos confirmados y sospechosos y para el equipo de salud en caso de los necesitemos", advirtió que "se tata de insumos criticos a nivel mundial".

La profesional aclaró que "la denoninacion de barbijo casero si alguien decide usarlo debe saber que debe tener varias capas de tela, es de uso indidual, debe ser lavable". Agregó que si hay indicio de sintomas se puede minimizar la transmision pero no como medida de protección individual. Advirtió que "no reemplaza todas las medidas relevantes como el aislamiento social preventivo y obligatorio, el lavado de mano, toser o estornudar en el pliegue de codo, airear ambientes". Y recalcó que si alguien usa barbijos caseros no debe pensar que puede hacer reuniones sociales.

Avance en el Malbrán

Por su parte, Baumeister habló de "una gran noticia nos llena de orgullo en Argentina" respecto de que ayer en el Malbrán se aislaron tres genomas virales del COVID-19. "Es relevante porque nos pone en el mapa mundial con respecto a conocer qué cepas están infectando en el país. nos permitira conocer como se siembran los virus en el pais y cuales prevalecen en el tiempo, establecer cadenas de transmision, saber si los reactivos son adecuados. Y, al momento de decidirla fórmula vacunal, Argentina va a poder estar representada y nos trendran en cuenta al momento de la decisión", evaluó la científica.