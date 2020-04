El "viudo de Adelfa" en su peor momento: lo agarraron con cinco kilos cocaína en la autopista

En 2007, la cara de Reinaldo Arsenio Wabeke recorrió distintos noticieros. De Santa Fe, tenía 24 años y acababa de casarse con Adelfa Volpes: una mujer de 82 que había sido amiga de su mamá.

Un mes después de la boda, el 28 de noviembre, Adelfa murió y Wabeke se paseó por todos los canales de televisión llorando la muerte de su flamante esposa. Lo bautizaron “El viudo de Adelfa”.

Aunque logró ser empleado de un canal de aire, su fama fue efímera. Con el tiempo, su nombre quedó en el olvido. “La muerte de Adelfa fue sorpresiva. Nunca me pude recuperar. Estuve con ataques de pánico, medicado y tuve dos intentos de suicidio”, contó meses atrás en una entrevista a la autora de esta nota, tras mudarse a un pequeño pueblito con cuatro perros.

Según Wabeke, Adelfa le había dejado de herencia una casa, ubicada en la calle 9 de Julio y Crespo (en pleno centro santafesino), pero se la usurparon. “Me fui de vacaciones y cuando volví estaba ocupada. Pasé años peleando para que me la devuelvan, puse abogados, todo. Al final me terminé yendo. Me ganaron por cansancio”, sostuvo sobre su desventura.

Sin trabajo y con varios problemas de salud, Reinaldo Wabeke se radicó en un pueblo cerca de Santa Fe, con sus cuatro perros, su gato y Emmanuel, su pareja desde hace siete años. Hasta fines de 2019, se mantenía con la pensión de Adelfa que rondaba los 40 mil pesos.

En un reportaje con Aire de Santa Fe, el viudo de Adelfa contó que un amigo le sugirió que vendiera drogas para tener un mejor pasar económico. “Le dije que no, que prefería morirme de hambre pero que todas esas cosas no las iba hacer nunca. Prefería vivir en una tapera, muerto de hambre pero esas cosas no”, aseguró.

Esta tarde, sin embargo, la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe detuvo el auto en el que viajaba Reinaldo Wabeke y un acompañante. Llevaban cinco kilos de cocaína y, según fuentes policiales, se dirigían a la Cárcel de Mujeres en el Complejo Penitenciario Rosario.

La detención se dio en el marco de un operativo de control vehicular, en en el kilómetro 22 de la Autopista Rosario-Santa Fe. Dentro del vehículo, un Citroen Sedan Modelo C3 Picasso, hallaron escondidos cinco ladrillos de cocaína.

Tanto Wabeke como la persona que viajaba con él quedaron inmediatamente detenidos. El hallazgo disparó varios allanamientos a cargo de la Policía de Santa Fe. La causa está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario.

Wabeke contaba a través de audios a comienzos de este año sobre “los narcos que me usurparon la casa”, hablaba de “el libro que estoy escribiendo”, pero los problemas económicos parecían más evidentes, con una deuda que se acumulaba en un banco provincial. El 4 de abril de 2019, un año atrás, el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe detalló cómo el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación le declaraba la quiebra.