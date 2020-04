Con 80 nuevos casos confirmados, el total de contagiados ascendió a 1795 en Argentina

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas hubo 80 nuevos casos positivos por coronavirus, por lo que el total de infectados en el país se elevó a 1795. Además, durante la jornada se confirmaron cinco nuevas muertes por COVID-19, por lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a 65.

Del total de esos casos, 767 (43%) son importados, 618 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 224 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El domingo, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó que la salida de la cuarentena será gradual y recomendó “acostumbrarse” a que será un período largo y con algunos matices. No obstante, el ministro destacó que la línea de casos se mantiene “por debajo de los pronósticos” que habían hecho, incluso de los más optimistas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó este martes hacer una recomendación para que la gente use mascarilla en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La OMS sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. De hecho, no hallaron evidencias de que el uso de mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional difundió un mensaje a través de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada: "Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”. Además, adjuntaron un instructivo para aprender a hacer barbijos en las casas y aclaró quienes son las personas que deben utilizarlos.

Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener, como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, pueden usar los barbijos caseros. “Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda”, explica el instructivo que se encuentra en el sitio oficial del Ministerio de Salud.

Con información de Infobae,