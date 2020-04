¿Te tocó laburar desde casa en cuarentena y no te gusta? A estos signos, el home office no les va

Trabajar de forma remota es una modalidad que se escuchaba cada vez más en las empresas, pero ante la llegada del coronavirus la mayoría de las oficinas se vieron obligadas a implementarlo y, al mismo tiempo, los empleados a ajustarse a estas medidas. Esto no necesariamente indica que las personas se están adaptando fácilmente porque hay quienes consideran que la interacción social es fundamental para desempeñar su trabajo.

La astrología no es ajena a esta situación; los astros saben que el home office no nos favorece a todos y se está poniendo a prueba nuestra tolerancia. Estos son los signos a los que no les acomoda trabajar vía remota.

Aries

Es un signo muy hiperactivo que le cuesta mantener su mente concentrada. Al inicio de su jornada, pueden desempeñarse bien pero a medida que avanza el tiempo, el interés se va perdiendo y se distraen con facilidad. En la oficina es probable que estos momentos de distracción sean los menos porque saben que no hay forma de escaparse del trabajo, sin embargo, en la casa se sienten tan libres que las obligaciones labores podrían pasar a segundo plano.

Géminis

Los Géminis generan múltiples ideas a la vez, son como una fábrica de creatividad que trabajan en función de sus objetivos. Cuando alcanzan sus metas, pierden el interés, pero no las ideas. Suelen perderse en ellas y se distraen de sus labores.

Leo

La distracción de un Leo es el mismo Leo. Suelen ser egocéntricos y pensar primero en ellos mismos antes que lo demás. Utilizan las horas laborales para hacer sus planes sociales, lo cual, se traduce en distracción. Trabajar de forma remota es peligroso para ellos ya que podría llegar el punto en que no sabrán decidir entre trabajar o jugar.

Sagitario

Les agrada el entorno de la oficina, salir de casa y el cambio de rutinas; trabajan rápido y se ven siempre acelerados, así que el home office es un corto circuito para ellos. A Sagitario le cuesta cumplir con los plazos largos (por eso labora lo más rápido que puede para entregar antes, lo que es un punto a su favor) pero en casa sienten que el ritmo es más lento y eso los puede perjudicar con el tiempo.

Piscis

Piscis es el tipo de persona que se queda mirando fijo al monitor mientras piensa en la profundidad del universo. Parece que está muy concentrado trabajando, pero en realidad está explorando su ‘yo’ interno. No es malo que se pierdan en sus pensamientos porque así es como ellos se autoanalizan y superan sus problemas existenciales, el problema es que en casa puede ser que estos espacios sean un obstáculo que le impiden concentrarse en sus tareas diarias.