Se confirmaron 87 nuevos casos de coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud confirmó en su último parte oficial del martes seis nuevas muertes por coronavirus, por lo que el total de víctimas fatales en todo el país asciende a 60. Durante las últimas 24 horas también hubo 87 nuevos casos positivos, elevando el total de infectados a 1715.

Del total de esos casos, 738 (43%) son importados, 588 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 205 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 6 nuevas muertes. Todos hombres, tres de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, de 66, 51 y 82 años; otros dos residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA), 80 y 68 años; y otro de 44 años residente en la provincia de Mendoza. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 60.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 34 | 443

Ciudad de Buenos Aires 24 | 480

Catamarca 0 | 0

Chaco 4 | 123

Chubut 0 | 0

Córdoba 4 | 150

Corrientes 0 | 24

Entre Ríos 1 | 20

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 3

La Rioja 0 | 9

Mendoza 2 | 32

Misiones 0 | 3

Neuquén 3 | 53

Río Negro 2 | 21

Salta 0 | 3

San Juan 0 | 1

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 8 | 31

Santa Fe 3 | 187

Santiago del Estero -1** | 9

Tierra del Fuego 2 | 79

Tucumán 1 | 28

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Fue un caso reclasificado por la jurisdicción.

El primer caso del día fue informado durante el parte matutino que habitualmente envía el Ministerio de Salud: un hombre de 84 años de la provincia de Buenos Aires, el distrito con más víctimas fatales del país (21).

A media mañana, en Mendoza, el Ministerio de Salud provincial comunicó el deceso de un hombre de 44 años que había viajado recientemente a España junto a su esposa. De acuerdo a su historia clínica, el 27 de marzo registró un cuadro de fiebre, dolor de cabeza y disnea y quedó internado preventivamente. El 30 de marzo pasó a terapia intensiva y el 1 de abril se constató oficialmente que tenía COVID-19. Se trata del cuarto fallecimiento en Mendoza.

Pasado el mediodía, la ciudad de Buenos Aires constató la muerte de otro hombre, en este caso de 80 años. Es la víctima número 13 de la Capital Federal.

El domingo, el ministro de Salud, Ginés González García, explicó que la salida de la cuarentena será gradual y recomendó “acostumbrarse” a que será un período largo y con algunos matices. No obstante, el ministro destacó que la línea de casos se mantiene “por debajo de los pronósticos” que habían hecho, incluso de los más optimistas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó este martes hacer una recomendación para que la gente use mascarilla en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La OMS sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. De hecho, no hallaron evidencias de que el uso de mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional difundió un mensaje a través de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada: "Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”. Además, adjuntaron un instructivo para aprender a hacer barbijos en las casas y aclaró quienes son las personas que deben utilizarlos.

Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener, como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, pueden usar los barbijos caseros. “Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda”, explica el instructivo que se encuentra en el sitio oficial del Ministerio de Salud.

Con información de Infobae.