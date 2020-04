¡Semana difícil para los signos de tierra!: Cómo adelantarte al destino

El zodiaco esta semana no es muy alentador en algunas cosas para los signos terrestres como Tauro, Virgo y Capricornio, pero eso no desalienta a poder anticiparse.

En esta completa nota entérate cual es el presagio de los astros y adelantarte para hacer tu semana más llevadera.

Tauro:

El 6, lunes, te costará más que otras veces recurrir a tu fuente de creatividad, porque estarás con muchas ideas en la cabeza y con demasiados pensamientos dando vueltas. Es importante la relajación y dejar la mente un poco más vacía. El miércoles 8, la vida te sonríe en el aspecto económico, pero deberás tener mucho cuidado en la forma en la que prestas servicios o ayuda a los demás, ya que tus acciones estarán muy a la vista. El viernes 10, deberás trabajar las relaciones interpersonales y de pareja, de una manera más comprensiva y agradable, para que entiendas lo que es estar cerca de alguien, de verdad. El sábado 11, tendrás que resolver asuntos importantes que se han quedado estancados. Pero además tendrás que hacerlo de una forma tranquila.

Virgo :

El día 6, lunes, deberás plantearte si seguir los dictados de tu intuición y de tu personalidad, y mantener la ayuda a los demás como siempre haces..El martes 7, deberás planificar tu proyección social para más adelante, cuando por fin puedas realizarla. Apunta los pros y los contras, para ceñirte a ellos. Hasta no tener la seguridad de tener todo a punto, no lo comiences. El miércoles 8, lo que quieres poner en práctica necesitas fraguarlo con más calma con recursos materiales. Espera, mejores tiempos para iniciar todo. Mientras puedes ir dándole forma. El jueves 9, tu gran bagaje de experiencia te ayudará a ver cuál es la mejor forma de afrontar lo que tienes que resolver; sin dudas ni errores. Y la primera persona que tiene que convencerse de ello, eres tú. El viernes 10, tienes que valorar con atención que es lo que falla en la forma de expresar tus ideas y tus proyectos. Porque hay algo que no te permite que salgan adelante, de momento.

Capricornio :

El día 6, las decisiones que tomes deberás valorarlas con exactitud para no perderte en un maremágnum de ideas y de trabajo. Así que lo mejor es que sigas lo que te dicta tu saber interior y tu experiencia y así todo saldrá a la primera.El martes 7, es importante que hoy descanses y que cuides de tu salud. Y que si necesitas realizar alguna ocupación, la realices con calma y sosiego. El viernes 10, sentirás que todo se tambalea a tus pies. Y quieres que la estabilidad perdure en el tiempo, especialmente a nivel familiar. Y, el domingo 12, notarás ciertas dudas y vacilaciones que deberás solventar con profundidad de sentimientos y de pensamientos, ya que así confiarás en lo que vas a realizar.