“Habrá un pico, pero no como en EE.UU., Italia o España”, aseguró uno de los asesores del Gobierno

El infectólogo Eduardo López, jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y uno de los asesores del Gobierno sobre el coronavirus​, se mostró a favor de prolongar la cuarentena y pronosticó que el pico podría llegar en junio, aunque aclaró que no será del impacto que tuvo en Europa y en Estados Unidos.

"Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado", explicó el especialista, en diálogo con radio Mitre.

Sobre la fecha de ese pico, que en principio estaba previsto para fin de abril y luego para mediados de mayo, López analizó: "El pico no va a llegar en la segunda quincena de mayo. En la medida que se prolongue la cuarentena, el virus pierde toda agresividad porque no tiene circulación de gente a quien contagiar. Yo creo que se va a correr hacia junio. La clave es que el pico no sea muy alto ni se sostenga muchos días".

"En Argentina hay una curva en ascenso suave y paulatino, pero no se multiplica cada tres o cada cuatro días como ocurrió en otros países", afirmó al respecto.

Luego de destacar la rapidez con que el Gobierno nacional tomó medidas y comparar la gestión local con lo que hizo Israel, López opinó que la cuarentena debería continuar.

"La cuarentena va a prolongarse, debe prolongarse. Las cuarentenas largas, que estuvieron alrededor de ocho semanas, son las que mejor han respondido y pueden flexibilizarse con mayor tranquilidad. Por eso se plantea la flexibilización por provincia y tal vez por municipio; no en el conurbano bonaerense o en Capital Federal, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba".

"La cuarentena no va a desaparecer, no hay que cortarla de golpe. Se va a mantener. Si el pico es leve, no será necesario restringir la cuarentena por completo, concluyó.

Por lo pronto, la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional está vigente hasta el domingo 26 de abril, aunque trascendió que continuará en mayo, con algunas flexibilizaciones en provincias menos comprometidas, como el caso de San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Salta, Mendoza y Neuquén.

