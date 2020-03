¡Tardan demasiado en perdonar, o no perdonan! Los signos más rencorosos

Aries. 5 minutos. Aunque es muy fácil despertar tu enojo, también es muy sencillo para ti olvidar y perdonar. Una pequeña conversación y una disculpa sincera son la receta perfecta para alcanzar tu perdón. Eso sí, no quiere decir que no hayan cosas que puedan afectarte intensamente.



Tauro. Tres reencarnaciones. Acéptalo, tendrías que pasar por tres vidas para perdonar a alguien que te traicionó. No importan todos los intentos que hagan, será totalmente complicado recuperar tu confianza, ya que tu orgullo no te lo permitiría. Si se trata de una afrenta leve, de todas maneras necesitarás de tiempo para perdonar. Será mejor que no te presionen en el proceso.



Géminis. Unas horas. La dualidad de tu signo hace que sea para ti un poco más difícil perdonar. Necesitás unas cuantas horas de meditación contigo mismo y mucho esfuerzo por parte de esa persona para que puedas olvidar y seguir adelante. Ojo, el romanticismo y los detalles ablandarán tu corazón.

Cáncer. La vida entera. Simplemente no podés olvidar, ni tampoco querés. Si alguien rompe tu confianza, no querrás volver a verle nunca más y buscarás reflexionar sola. Definitivamente todo pasará y las cosas volverán a la normalidad, pero no será fácil que borres ese recuerdo de tu memoria.



Leo. Unos años. Aunque las personas de este signo son explosivas e intensas, tienen la capacidad de perdonar. No te será fácil hacerlo en un inicio, pues su orgullo no lo permitirá, pero un poco de paciencia y tiempo son lo necesario para recuperar tu confianza. Además, luego será sencillo que puedas olvidar y seguir adelante.



Virgo. Décadas. No olvidás, ese es el problema. Es probable que quieras perdonar y seguir adelante, pero no olvidarás a alguien que te hizo daño. Lo bueno de esto es que realmente será muy difícil para ti que cometas los mismo errores, ya que todo queda en tu memoria.

Libra. 15 minutos. Lo más importante para ti es tu paz mental y el equilibrio en tu vida, por lo que no te es difícil perdonar y seguir adelante. Eso sí, tenés muy buena memoria, por lo que no debes sorprenderte si en algún momento tenés miedo a confiar nuevamente en alguien que te hizo daño.



Escorpio. ¿Qué es perdonar? Ni perdonás, ni olvidás. Así que si alguien rompe tu confianza deberá alejarse completamente de tu vida, ya que no tiene ni una pizca de oportunidad para recuperarte. Además, puede que la venganza quiera apoderarse de ti algunas veces, tené cuidado.

Sagitario. Un par de días. Es difícil que la gente te haga daño, dado que tenés una personalidad fuerte y tomás las cosas con calma. Por esta razón, cuando se trata de perdonar, no te tomará mucho tiempo recuperarte y continuar con tu vida. Eso sí, tenés memoria selectiva, hay cosas que olvidas y otras que no.



Capricornio. Toda la eternidad. Es cierto, no perdonás ni olvidás, es más, ni siquiera crees que la gente merezca una segunda oportunidad. Tenés el ego muy alto, por lo que no sos capaz de volver a confiar en alguien que ya te ha fallado. Será mejor para ti comenzar de nuevo que regresar a quien te hizo daño.

Acuario. Un par de meses. Con mucho esfuerzo podés llegas a perdonar. Apreciás estar bien con las personas y tener tu propia tranquilidad, por lo que luego de reflexionar a solas, llegarás a olvidar para seguir adelante. Eso sí, no dejes que la gente crea que das demasiadas oportunidades.



Piscis. Algunos llantos. Sos muy sensible, lo que te impide perdonar y olvidar fácilmente. Dependerá mucho de lo que haga la persona para recuperar tu confianza. No es difícil ganar tu perdón, pero necesitás sentir que las disculpas son sinceras. Eso sí, aunque pretendas que todo está bien, si rompieron tu confianza jamás volverás a confiar de la misma manera.