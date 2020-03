Para saber y prevenir: ¿cuánto tiempo vive el coronavirus sobre distintas superficies?

Si bien es cierto que una persona infectada con coronavirus puede contagiar a otra a través de la tos y el estornudo, porque las gotas portadoras de partículas pueden caer sobre la nariz o boca del otro, el virus también se propaga a través de distintas superficies u objetos. La duración exacta d la vida del virus depende de muchos factores, como la temperatura, la humedad y el tipo de superficie circulante.

“Depende del tipo de superficie, de la concentración del virus, la temperatura y la humedad, lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días”, aseguró a Infobae el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE.

Es así que el virus responsable de la actual pandemia puede vivir en superficies de acero inoxidable por hasta 72 horas, cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas. Otros coronavirus pueden vivir en superficies de metal, plástico y vidrio durante cuatro o cinco días, y pueden persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad.

Por eso es muy importante el lavado de mano y la desinfección de superficies. Para desinfectar adecuadamente las superficies, los especialistas recomiendan usar limpiadores a base de alcohol que contengan al menos un 70% de alcohol para superficies duras y lavar telas en agua que tenga al menos 30 °C.

Tipo de virus y superficie, los factores a tener en cuenta

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine reveló que el virus que causa la actual pandemia de coronavirus puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está.

Con las telas, no está claro cuánto tiempo pueden durar los virus. Pero, en general, tienden a durar menos tiempo en comparación con las superficies duras como el acero inoxidable, según la Clínica Mayo. También depende de qué material está hecho el tejido.

Esto es importante porque las personas entramos en contacto con la tela durante todo el día. Desde la ropa que usamos y la toalla con la que nos secamos después de la ducha, hasta las sábanas en las que dormimos. Como precaución adicional, algunos expertos recomiendan cambiarse a ropa limpia cuando llegamos a casa si hemos estado en contacto con grandes grupos de personas en el trabajo durante todo el día.

Fuente: Infobae.