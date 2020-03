¿Tenés que pelear con problemas económicos? Según la astrología, esto tenés que hacer

¿Por qué algo tan natural y habitual como la incertidumbre económica se vuelve un problema que ocupa casi 90% de nuestra atención mental?

Independientemente del nivel económico de la persona, todos destinamos un tiempo no menor a pensar en el dinero, en la seguridad y garantías futuras con las cuales lo recibimos. Hay tres factores, al menos, que sostienen la angustia de lidiar con la potencial falta de dinero.

El primero es que existe un modelo social en el cual uno trabaja y recibe una cantidad fija de dinero en cierta fecha, esto habilita la posibilidad de planificación, alimenta nuestra obsesión de control y baja, aparentemente, la sensación de sobrevivencia.

El segundo factor es que llevamos años de fundamento económico basado en las necesidades humanas, por lo cual existe toda una maquinaria armada para potenciarlas. Y, el tercero es que sólo algunos pueden acceder al nivel en el cual se tiene tanto dinero que no se registra lo necesario que es para elementos básicos de supervivencia y bienestar.

La mirada común que experimentamos todos ya quedó expresada en el párrafo anterior y es la que detalla el problema. Para ampliar la información y encontrar potenciales soluciones, es necesario cambiar de perspectiva de marco de análisis. Podemos tomar desde la astrología otra perspectiva que complemente o, incluso, desafíe las premisas socioculturales desde las cuales operamos. A veces, para encontrar soluciones es necesario atreverse a cuestionar no sólo la falta de resultados deseados sino también la intención desde la cual se ejecutan los planes.

En la astrología, el dinero y los recursos están asociado al signo de Tauro y al planeta Venus y a la casa dos. En una interpretación literal de las casas zodiacales, sería: después de descubrir mi individualidad (casa uno), voy en búsqueda de descubrir lo que poseo y lo que tengo, (casa dos); de esta forma sigo construyendo mi identidad. De esta simple lógica es de la cual podemos obtener otra interpretación de la ansiedad y el miedo a la incertidumbre económica.

Podemos decir de forma muy simplista y básica que Venus es el planeta del amor y del dinero, pero también está asociado a la voluntad y a la capacidad de condensar pequeños esfuerzos para crear algo mayor. Literalmente, así como la vaca come pasto y lo transforma en carne. Cuando hablamos de recursos, deberíamos pensar: “Yo soy capaz de tomar y crear algo mayor”.

Bajo las premisas de la astrología, la autoconfianza y la autoestima se experimentan, no son conceptos mentales. Si yo no experimento mi capacidad de crear, obviamente, no voy a confiar en mí. Es cierto que no vivimos en un sistema que incentive o premie la autovalía, pero tampoco podemos pasarnos toda la vida culpando a otros de lo que no tenemos, hay un punto de nuestra vida como adultos en el cual los únicos responsables de nuestra felicidad somos nosotros mismos. Una forma de disminuir el miedo a la incertidumbre económica es conquistar a diario desafíos, no necesariamente económicos o profesionales. Puede tratarse de hacer algo nuevo, aprender algo que no se sabe, practicar un deporte o un hobbie en el cual no se es bueno.

Todo eso permite experimentar, conocer y mejorar las propias capacidades. Es imposible saber de qué madera estamos hechos si nunca nos atrevemos a transformar la corteza. No es necesario ser emprendedor ni empresario para saber que somos capaces de valernos por nosotros mismos, tampoco es necesario tener un sueldo fijo a fin de mes para vivir una vida tranquila. La casa dos nos recuerda que el principal recurso humano no es el dinero ni los bienes materiales, el principal recurso humano es la propia energía. Aprender a desarrollar y administrar es lo que realmente permite vivir con la incertidumbre inevitable de la vida.