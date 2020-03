Uno por uno: estos son los medicamentos gratis que cubrirá el PAMI

El presidente Alberto Fernández presentó este martes, en el partido bonaerense de Quilmes, el listado de 170 medicamentos esenciales que forman parte del programa Vivir Mejor y que llegarán de forma gratuita a partir de mañana a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados.

“No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, enfatizó el mandatario.

“Cuando en campaña dije´voy a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios´ salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista”, dijo y remarcó: “Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe y hacía falta que, por sobre todas las cosas, pongamos la prioridad donde está, en los que más necesitan, y los jubilados han quedado postergados durante los últimos cuatro años”.

El Presidente encabezó la actividad junto a la directora del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), Luana Volnovich, en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”.

También participaron los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; el jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Por su parte, Volnovich destacó que, con esta decisión, Alberto Fernández “ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social que son los medicamentos gratuitos” y aseguró que “los jubilados no van a ser un gasto a ajustar, sino una prioridad de las políticas de Estado”.

La funcionaria valoró la transparencia en la administración de los recursos e informó que este programa se desarrollará a través de una receta electrónica para tener control de los medicamentos dispensados.

El nuevo vademécum está conformado por 170 principios activos esenciales, en alrededor de 3600 presentaciones por marca comercial, que son de uso extendido entre los afiliados al Instituto.

La inversión para aplicar el programa será de 30.000 millones de pesos financiados mediante recursos propios del PAMI y con el aporte realizado a través del Impuesto País, que se aplica a los gastos en el extranjero y a la compra de divisas.

Los medicamentos fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y siguiendo evidencia científica nacional, internacional y estadísticas propias del PAMI.

Además, el vademécum contará con una supervisión permanente por parte de una comisión interdisciplinaria de expertos que evalúa criterios de uso, racionalidad y efectividad de los medicamentos.

El programa Vivir Mejor llega luego de cuatro años en los cuales el incremento de los precios de los medicamentos alcanzó el 457 por ciento en el valor de venta al público y el 297 por ciento en el consumo de los afiliados al PAMI.

Así, la inversión presupuestaria que el Instituto destina a medicamentos pasó de representar el 26 al 34 por ciento e implica un incremento del salario indirecto, ya que los jubilados que perciben el haber mínimo destinaban el 30 por ciento de sus ingresos a la compra de remedios.

ESTOS SON LOS MEDICAMENTOS GRATIS DEL PAMI: