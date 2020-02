No los conmueve ni el llanto de una madre: los signos más fríos e insensibles

Acuario

Le gusta la libertad y la independencia. No le gusta depender emocionalmente de nadie, no le gusta complicarse la vida con el amor, por eso nunca lo escucharás con palabras románticas ni actor cursis.

Capricornio

Ellos prefieren no demostrar lo que sienten, no son afectivos y si se atreven a hacerlo, será en privado, pues no les gusta salir lastimado.

Virgo

Son muy fuertes con sus palabras, cuando alguien se sincera con ellos, inmediatamente cierran toda oportunidad y tienden a alejarse. Suelen no medir las consecuencias de sus actos.

Escorpio

Se aburre fácilmente de las relaciones y termina con éstas de inmediato y sin sentir dolor o remordimiento. Para ellos enamorarse es muy difícil, lo de ellos es divertirse y pasar un buen rato sin involucrar el corazón.