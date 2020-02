Insaciables: mirá cuándo es el próximo feriado extra largo y por qué

Mientras las personas continúan disfrutando del feriado largo de Carnaval, ya sea en sus casas o en alguna escapada, muchos se preguntarán cuántos días habrá que esperar para volver a tener un feriado largo. La respuesta es que no falta mucho, y será otro feriado puente.

Dentro de exactamente un mes, los argentinos volverán a tener un fin de semana XL de cuatro días: al sábado 21 y domingo 22 de marzo se sumarán el lunes 23 (puente) y el martes 24 de marzo, día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando se cumplirán 44 años del golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón e instauró el inicio del Terrorismo de Estado en nuestro país. Como todos los años, se espera una masiva movilización a Plaza de Mayo para recordar esta fecha trágica en la Historia argentina.

Los feriados puente de este 2020 fueron determinados a través de un decreto firmado en octubre pasado, por el aun presidente Mauricio Macri. A diferencia de otros años, en este caso fueron considerados "feriados" y no "días no laborables". La diferencia no es solo semántica: mientras que los primeros es obligatorio considerarse como día festivo, los otros quedan bajo potestad del empleador determinar si se trabaja ese día o no.

Asimismo, quienes tengan que trabajar esos días les corresponde que se les liquide como horas extras, con el incremento que determina la Ley de Contrato de Trabajo o el convenio colectivo correspondiente.

Luego del feriado que va del 21 al 24 de marzo, el próximo fin de semana largo será la Semana Santa, entre el jueves 9 de abril (día no laborable), viernes 10 (feriado) y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de abril.