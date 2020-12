De los más navideños a los más "grinch": así vive cada signo esa época del año

Todos somos diferentes, por lo tanto viviremos la Navidad de una forma diferente. Cada horóscopo la vive de una forma distinta, decoran su casa, hacen las compras y sienten el espíritu navideño de forma distinta. Así es que vamos a ver cómo vive la Navidad cada Signo del Zodiaco.

Aries



Cumplirá con la Navidad, hasta un límite. Pero el día 27 saldrá corriendo para irse a esquiar o a viajar con sus amigos. Para él es la ocasión ideal de reunir a toda la familia y vivir ese trámite eludible anual. Es un sibarita, por lo que, por una vez, se olvidará de las restricciones y no mirará lo que gasta. Su árbol navideño será austero igual que él mismo y con pocos adornos. Su casa la decorará parte con los objetos tradicionales que tiene, pero dándole un toque moderno. Su tacañería no le permite invertir demasiado en algo tan efímero. Le gusta salir fechas antes, para comprar algún objeto nuevo y ir dándole un nuevo aire. Los regalos serán buenos, pero sin pasarse. No le gusta despilfarrar en tonterías: un regalo bueno mejor que dos mediocres. De menú: marisco, foie-gras, caviar, cordero o solomillo y que no falten lo turrones. Buenos vinos. Hará fotos de recuerdo, pero sin pasarse.

Tauro



Le encanta la Navidad y la tradición. La vive con mucha ilusión. Le gusta que todo esté impecable y que no falte detalle. No es tacaño. Se gasta lo que se tenga que gastar en nuevos adornos y guirnaldas. Busca el regalo adecuado para cada persona y no repara en gastos. A veces les pilla el toro, porque aunque lo tenga claro, lo va dejando todo para el final. Pero lo importante, es que en Nochebuena su casa está perfecta, recargada y no le faltará detalle. Su árbol navideño estará tan cargado de bolas que las ramas tocarán el suelo. Todo el mundo pondrá bolas con más o menos gracia, porque lo que cuenta es el espíritu Navideño. Por supuesto habrá Belén también y corona en la puerta, guirnaldas… De menú quiere lo que le ha hecho siempre su madre: el pavo, los canelones o el besugo o el cordero o el marisco… Pero igual que siempre. Comida por un tubo!!! Se pasará las Fiestas cocinando. Se sentirá feliz como un niño e intentará que todos en casa se sientan igual. Nos hinchará de fotos, para el recuerdo, de besos, de abrazos, de emoción y de felicidad. Los Tauro son de verdad entrañables.

Géminis



Vivirá la Navidad con espíritu navideño, pero lo montará en el último momento, porque le pillará el toro como siempre. Nada de listas, improvisación al máximo y en el último momento se le habrá olvidado de todo, pero saldrá 50 veces a buscar lo que haga falta. Decoración: eso sí, montará el Belén, el Árbol, corona en la puerta y la casa entera. Luces por todos sitios, guirnaldas originales… hasta en la cama, la cocina… ¡Exagerado! De menú hará lo tradicional en su familia y no faltarán los turrones. Cocinará personalmente, porque como corre tanto, no da tiempo a los demás a reaccionar. Vivirá con ilusión Nochebuena y Navidad, pero el 26 saldrá corriendo porque ha quedado para ir a escalar el Himalaya. Si no aprovecha las vacaciones para estar en contacto con la naturaleza o para visitar París… Se muere. ¡Optimización al máximo!

Cáncer



Lo celebra a lo grande y en familia. Austeridad y exquisitez. Hará todo lo que tenga que hacer por la familia y especialmente por sus hijos. Quizás lo haga sólo una semana antes, pero les aseguro que no faltará detalle. Decoración sofisticada y exuberante, mogollón de regalos y carísimos. El Árbol, el Nacimiento, la corona en la puerta. Lo decoran ellos para darles la sorpresa a los niños y que se lo encuentren todo hecho. Son muy celosos de su intimidad y de su familia. No habrá invitados de piedra, porque necesitan disfrutar de la familia ellos solos, ya que son celosos. Regalos: gastarán lo que no está escrito en todo: comida, regalos, decoración. El menú: angulas, mariscos, Foie-gras, jamón de Jabugo, cordero o pavo o besugo… Montones de golosinas, turrones y pasteles… Obligación de vestirse elegantemente y la mesa estará puesta con su mejor cubertería y vajilla. Disfrutan con la decoración y es capaz de recorrerse las mejores tiendas en busca de cositas originales, para aportar a su hogar ese toque especial…

Sagitario

Los Sagitario lo quieren todo: tradición, comida rica, familia, pero rapidito que el 26 se tienen que ir a un viaje de aventura. El menú: les encanta comer bien, lo tradicional hecho por mamá y la abu y de postre que no falten los dulces. ¡Les encantan los dulces! Sus regalos los envolverán ellos mismos, de una forma moderna y original. Regalos para todos, pero no gastarán demasiado. Son tacañetes y austeros. Eso sí, serán regalos muy bien pensados y elegidos para cada uno. La decoración: será moderna, pero pondrán el Árbol. Ellos son muy sentimentales y el árbol les recuerda la infancia, la ternura y el calor del hogar familiar. Para ellos no es necesario vestirse bien, con unos buenos vaqueros y su sonrisa, es suficiente

Escorpio

Viven la Navidad como la sienten, de una forma muy relajada. Quieren compartir esas fechas con la familia, pero no demasiada, perturbarían su hogar. Ellos necesitan poco ruido, un ambiente íntimo y en todo momento Zen, con música Chill Out y una decoración elegante, que poco tiene de navideña. Lo justo para que la familia y los niños sientan la Navidad. Pondrán el árbol y la corona de la puerta principal. Regalos: los niños serán los reyes de las Fiestas y tendrán varios regalos; pero los mayores sólo un buen regalo. El menú: totalmente ausente de grasa, un pescado al horno, acompañado de unas verduras y patatas al horno. Dulce pocos, ya que estropearían su habitual dieta macrobiótica. El 26 se irán al gimnasio y el 27 harán una escapada con su círculo cerrado de amigos, para pasar el fin de año en petit comité.

Leo

Le encanta la tradición, el espíritu navideño, decorar su casa y vivirla al máximo. Decoración: es sofisticado y elegante, por lo que no le faltará detalle. Árbol y Belén, por supuesto. Corona en la puerta y guirnaldas. Sacará las bolas del abuelo, el Belén de la bisabuela y lo mezclará con lo más moderno que haya encontrado en la tienda más chic de la ciudad. Le gusta que participe toda la familia y montar el árbol con villancicos. Es muy organizado, previsor y práctico. Aprovecha el puente el puente del 6 y del 8 de diciembre, para decorar toda la casa. En noviembre ya está pensando en los regalos que tiene que hacer y se hace una lista de regalos, otra de menús, para dedicar un día entero a comprarlo todo de golpe y olvidarse del tema. No vivirá tranquilo hasta que esté todo encargado y con fecha de entrega. Los regalos: espléndido y detallista. Un buen regalo bien pensado para cada uno. De menú comerán pavo, marisco y lo típico de su región. Sobrará comida por un tubo. Establecerá un menú bien definido. Eso sí, obligará a todos se vistan para la ocasión y hará muchísimas fotos. Al día siguiente, ya estarán subidas al Facebook o montadas en video, para pasar una copia todos.

Virgo



Dos meses antes tienen el pavo encargado en una granja ecológica, la lista del supermercado, la lista de los regalos hecha y ya han decidido cómo van a pasar las Navidades este año. No lo pueden evitar. para ellos la planificación y la organización son básicas y elementales para su vida. Decoración: si han decidido pasarlo en casa, la decoran un mes antes y muy poco. La previsión ante todo. Sólo pondrán el Árbol (artificial, por supuesto), con las bolas más modernas que hayan encontrado. En cuanto ponen los objetos decorativos y los regalos, ya lo tienen todo hecho. Su casa será moderna, con la decoración en blanco/negro y sobria. El menú: lo que sea con poca grasa, acompañado de verduritas. Poco turrón porque es malo para los dientes y mucha fruta para desengrasar. Regalos: son muy austeros con los regalos y sólo comprarán cosas necesarias. El dia 26 se irán a pasar una semana a la montaña o se irán a esquiar, porque hay que quemar las calorías de más que han comido y no pueden dejar de hacer deporte al aire libre.

Libra



Les encanta la Navidad, la tradición, los villancicos y la buena mesa. No se matarán organizando nada. Esperarán que los demás organicen todo, eso sí, ellos aportarán ideas logísticas para que los demás trabajen. Decoración: lujo clásico y recargado. Pondrán Árbol en tonos rojo y dorado súper cargado, el Nacimiento (1/2 mt. de alto en papel maché, corona en la puerta, la mesa lujosamente decorada con la vajilla, mantel y cristalería de cristal de roca…. El último grito en decoración de mesas, lo encontrarán en la de Libra. Obligación etiqueta… Toda una puesta en escena espectacular, para que toda la familia se sientan especiales y vivan unas Navidades inolvidables. Regalos: no escatimarán en gastos y todos tendrán un montón de regalos. Lo que más ilusión les podría hacer.

Capricornio

Les encanta la Navidad, pero les da mucha pereza decorar la casa. Si pueden, dirigen la operación para que otro lo haga. Suelen estar muy ocupados para dedicarse a estos detalles. Eso sí cuando lo hacen, no les falta detalle. Ellos son tradicionales al máximo, les gusta el lujo y lo decoran todo muy clásico. Decoración recargada, ponen Árbol, Belén, Corona en la puerta y guirnaldas sobre la chimenea, guirnaldas por toda la casa o luces por las escaleras… ¡Hasta el perro va disfrazado de Papá Noel! Los Villancicos que no falten y no reparan en gastos. En la decoración de la mesa no faltará detalle. Sacarán su mejor vajilla, cristalería y cubertería. Imprescindible vestirse para Nochebuena. Los regalos: varios regalos para cada uno y no escatiman en gastos. El menú: marisco, pavo o cordero, turrones y otros dulces navideños. Nada de andarse por las ramas. Mejor ir directo al grano…

Acuario

Viven la Navidad con mucha ilusión. Les encanta la familia y la Navidad es el momento idóneo y más entrañable, para acogerlos a todos en su seno y en su casa. La tradición es complacer y mimar a la familia. La decoración es moderna, con un toque innovador. Les encanta innovar e ir en busca de los objetos más modernos y sobrios. Ponen el Árbol muy sobrio o con luces de neón y las bolas hiper modernas. No les gusta la decoración recargada ni demasiados coloridos. No se arreglan demasiado para cenar, pero en la cocina se explayan. Se pasarán horas cocinando para los suyos con toda la ilusión del mundo. El menú: será todo lo tradicional que cabe: pavo relleno, con patatas y verduras de acompañamiento, una rica y original ensalada, un buen jamón, buenos vinos y muchossssss dulces navideños.

Pisis

Les gustan la Navidades tradicionales porque es el momento de estar con la familia y compartir esos momentos especiales con ellos. Les llenarán de regalos muy pensados para cada uno de ellos. Ellos no pondrán ni Árbol ni Belén, pero llenarán la casa de velas y de detallitos originales, que habrán ido recopilando de por aquí y por allá… Les encantan las guirnaldas en la puerta, la mesa bien puesta con apoya cubiertos, servilletas y manteles a juego… El menú: les encanta comer lo que les hacían su madre y su abuela. Todo casero y tradicional: el Cocido completo con pelota o lo más tradicional de su tierra. Los dulces les dan igual.