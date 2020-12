No le alquiló el departamento por ser gay, y se lo explicó: mirá qué le dijo

Alexis Sánchez sorprendió a sus seguidores con un tuit que a las pocas horas se había vuelto viral: "No me alquilaron un departamento por ser trolo, ¿ustedes bien?".

Alexis y un amigo pretendían alquilar una semana en Mar del Plata, para pasar del 17 al 24 de diciembre en la localidad balnearia.

A continuación del tuit, publicó la charla que tuvo con quién tenía la vivienda en alquiler:

No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — AlexisuD83CuDF08 (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

Cuando fue consultado sobre sus sentimientos tras el feo momento atravesado aseguró tener más tristeza que odio: "Tomé la decisión de no hacer la denuncia. Esta vez no. No por el señor, sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos le falta".

Alexis aseguró que ya se comunicaron con él desde el INADI.