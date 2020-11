Pasá, te taroteamos: cómo le irá en el amor a cada signo en el 2021

Aries:

Para querer y tener unas relaciones sanas, es preciso estar uno mismo en estupendas condiciones y quererse a uno mismo, en caso contrario, las cosas no marchan bien. Y ahora lo más esencial es eso, que te dediques tiempo a ti, para cuidarte, ponerte en forma y liberarte de los temas tan esenciales que ahora te preocupan. Para eso sí que vas a poder contar con la ayuda de seres queridos, y ese cariño, esos cuidados, ese aprecio, son sanadores. O bien vas a ser quien deba prestar esa ayuda a seres que deseas. Ya llevas una etapa en esta línea, que puede alargarse hasta el mes de septiembre. No obstante, ese mes va a ser el punto central de un tiempo de cambio. Para bien o bien para mal, las uniones y vínculos más estrechos, como puede ser la pareja, van a ser vitales para el resto del año.

Tauro:

Estás en un periodo fascinante, en el que puedes disfrutar de un magnetismo o poder de seducción fuera de lo normal. Hace meses que empezaste una racha abocada a experiencias y sensaciones extraordinarias en tus relaciones sentimentales o sexuales. Y así puede seguir hasta el mes de septiembre. Sin embargo, es fácil que, a la hora de las vivencias, existan bloqueos o limitaciones, quizá autoimpuestas que pongan a prueba tu capacidad para superar inseguridades o tabúes de algún tipo. Dicen que la vida solo se vive una vez, pero ahora te toca decidir si vale la pena vivir ciertas cosas a cambio de algunos enredos.

Géminis:

Hace meses que has entrado en un ciclo apropiado para dar y recibir amor en el ámbito familiar, para crear un clima distinto. Y aquí contarán tanto los modos y las formas como las emociones. Actúa con generosidad, aporta ilusión, entrega, positividad en tus enfoques, pero también creando hogar, embelleciendo la casa o haciendo actividades en el ámbito íntimo que eleven el ánimo.

Cáncer:

Será un año con muchas sorpresas con respecto al amor, te encontrarás con una persona de tu pasado que te hará sentir cosas que nunca antes has sentido, para ti será todo tan nuevo y emocionante que te dejaras llevar por tus emociones. Debes ser precavido ya que las cosas podrían no salir bien si no te detienes a pensar hacia donde realmente quieres llegar, podrías arruina todo, debes de buscar serenidad y pensar con la cabeza fría.

Leo:

Buena etapa para fortalecer o bien volver a descubrir el amor y entrar en una nueva fase de las relaciones personales. Tiempo apropiado para adoptar una psicología positiva y confiada que te asista a ver las cosas de color de rosa. Es hora de tener enfoques más abiertos a lo que verdaderamente va con tus gustos y de establecer sintonías. Te resultará más simple conectar con personas que sean significativas para ti o bien que contribuyan a tus efectuar tus ilusiones y tus sueños. Los viajes y lugares de estudio o bien superación personal actuarán como catalizadores para sentir estos buenos influjos astrales.

Virgo:

Es tiempo de renovar ilusiones en todos los sentidos. Hace meses que has entrado en una fase favorable para enamoramientos y vivencias que dejen huella. Y así seguirá, al menos, hasta el próximo mes de septiembre. Una etapa que hace más fácil encontrarte con personas especiales, pero que también te abre la oportunidad de hacer renacer tus relaciones de pareja o saber hallar nuevos alicientes. Los viajes serán muy especiales y pueden jugar un papel decisivo en tus relaciones sentimentales y sexuales. También todo cuanto tenga que ver con el crecimiento intelectual y espiritual puede servir de canal favorecedor. En cambio, esa doble tendencia que te señalaba al principio la experimentarás en todos los ámbitos. También aquí. Los sentimientos y emociones dentro del ámbito familiar pueden ser más preocupantes o de agobio.

Libra:

Entre la excitación y la calma. La virtud siempre y en todo momento está en el punto medio, ¿quién mejor que Libra para comprenderlo? Ahora precisas nuevos estímulos y, al tiempo, congruencia, referencias estables o bien puntos de anclaje. Y a los dos polos deberías ajustarte, por el hecho de que si logras hacerlo bien, es el instante de medrar de una manera excepcional en tus relaciones personales, descubriendo, aun, nuevos modos de vida, mientras que vas ganando confianza y seguridad personal en tus puntos de vista y sabiendo, día a día de una forma más claro, qué deseas. Lo idóneo, desde entonces, sería que ahora pudieses conjuntar en tus relaciones cariñosas y sentimentales cierto ingrediente de experimentación e inclusive revolución con firmes compromisos. No es sencillo, claro está, mas el reto tiene un enorme atrayente que, además de esto, os dejaría medrar de una forma excepcional a ti y a quienes contigo se relacionen de una manera más estrecho.

Escorpio:

Estás en una etapa de expansión de tus relaciones personales, si bien no se centren en el amor ni la intimidad de la pareja.

Es tiempo de ampliar tu círculo social, de hacer nuevos amigos y de crear pina, donde pueden surgir todo género de sentimientos. Para comenzar, va a ser mejor que pienses en positivo, puesto que deberás depositar tu confianza a ciegas en determinados instantes. Estás en situación de entregar un enorme apoyo, cariño o bien soporte a el resto, mas asimismo es el instante de alimentarte de las aportaciones de otros, por lo que te resulta de interés fundamentar tus relaciones en el equilibrio en vez de que alguien tenga situaciones dominantes. Siendo de este modo las cosas, deberás tener claro qué deseas y qué desean las personas con las que te relacionas; hasta qué punto te entregas y hasta dónde lo hacen el resto.

Sagitario:

Capricornio:

Es difícil crecer y ser feliz sin saber qué responsabilidades se asumen y cuáles no. Hace tiempo que atraviesas una fase muy interesante para tus relaciones sentimentales y sexuales. Después de verte abocado a nuevas experiencias y entusiasmos, has entrado en una fase de asumir compromisos. O de renunciar a ellos. Es hora de ponerse serios y tornar grandes decisiones. Las dudas pueden hacer mella en la confianza, porque hay sentimientos profundos que deben ser aclarados. Confiar o no confiar puede ser uno de los debates.

Acuario:

La transformación que hay en marcha de tus sentimientos hallará diferentes canales de expresión, mas demandarán una enorme autenticidad y no dejarte condicionar por el resto. Si bien tampoco deberías caer en la tentación de subyugar a otros. Asimismo tu libido o bien tu sexualidad te piden nuevos enfoques, y puede ser el instante de poner en práctica ciertas fantasías. Bien enfocada, se trata de una etapa apropiada para la librarte de las conmuevas y relaciones menos positivas. Mas donde están en juego tus relaciones personales es en los círculos sociales, con los amigos o bien con proyectos comunes. Hace bastantes meses que comenzaste una etapa conveniente para producir vínculos edificantes, sólidos y de genuina confianza.

Piscis:

Hace meses que pasas una etapa de exageraciones o bien extremos en tus relaciones personales más estrechas, en la que tanto los amores como los odios, o los amigos y los enemigos, por decirlo de otro modo, se harán más de notar. De ahí que tienes que elegir con más delicadez y acierto a unos y otros. Si lo haces bien, se trata de una etapa favorable para trazar grandes alianzas, estrechar vínculos o tener unas relaciones optimistas e ilusionantes. Buena etapa para medrar en compañía. Tienes la ocasión de conectar con personas afines a ti o bien a tu proyecto vital, tal como la oportunidad de revitalizar tus relaciones de pareja o darles un nuevo sentido. En cambio, si no lo llevas por buen paseo, puede ser el instante de una enorme división de criterios y enfoques e incluso de unas relaciones donde los aspectos jurídicos o bien legales deban dirimir ciertas diferencias.