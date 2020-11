A estos no los para nadie: mirá cuáles son los signos más fanfarrones

SAGITARIO

Todo lo que hace Sagitario es maravilloso, pero en muchas ocasiones no confía en lo que hizo, es decir, si fue lo suficientemente emocionante. Por lo que Sagitario, siempre tratará de embellecer todos su viajes y experiencias con su gran técnica de exageración. Si Sagitario vio un acantilado precioso lleno de corales y agua cristalina, él no sólo lo vio, él se metió en el agua y estuvo horas zambulléndose.

Puede que más de uno no se crea la historia que este contando Sagitario, y razón no le falta. Cuando esto ocurre, suelen cuestionarlo y a Sagitario no le quedará otra que callarse. Sagitario tiende a ser bastante vago a la hora de buscar alternativas. No le verás quebrándose la cabeza, lo único que hará, es intentar desviar el tema hacia otro lado, como si con él no fuese la cosa. Sagitario no exagerará a propósito, lo que le pasa es que se cree sus propias historias. Esto hay que aceptarlo porque forma parte de la personalidad de Sagitario.

LEO

Leo tiene muchísimos rasgos de una gran personalidad. Tiene cualidades de liderazgo, es una persona cautivadora, es leal, fuerte y optimista. El problema que tiene es que sabe muy bien que lo es y esto a veces le lleva a ser bastante egoísta. Leo se cree el ombligo del mundo y no se da cuenta de que el mundo está lleno personas.

Cuando Leo esta en pleno auge se vuelve demasiado fanfarrón. Esto hace que a veces Leo no parezca una persona humilde. Pero, todo lo contrario, es bastante humilde. Lo que le pasa a Leo es que le gusta exagerar sus grandes cualidades, sabe que es muy bueno en todo lo que hace y exagerarlo hace que sea más bueno aún. Leo debería dejar de exagerar porque todo el mundo sabe lo increíble que es.

No le hace falta demostrar nada, simplemente ser lo más natural que pueda, con eso, ya tiene ganado a todo el mundo. Debajo de tanta fanfarronería lo que esconde Leo es una gran inseguridad, por eso siente la necesidad de exagerar todo lo que cuenta, hace y piensa.

ARIES

Aries ama correr riesgos, ama la aventura y quiere que todo el mundo sepa lo valiente y aventurero que es. Por eso, Aries sabe que si exagera un poco sobre lo difícil que le ha resultado lograr algo o lo peligroso que era, tendrá a todo el mundo embobado. Aries se toma la exageración como un juego. Le encanta saber hasta donde puede llegar sin que los demás lo pillen, pero cuando lo pillan no tiene ningún tipo de problema para desenmascararse.

A Aries le encanta pensar que puede hacer las cosas que asustan a los demás. Cosas que nadie se atrevería a experimentar. Esto es porque a Aries le encanta la aventura, pero lo que más le gusta es fanfarronear de ella después. Aries sabe que no hay nadie más valiente que él. Por eso, sabe que no hay ningún problema cuando exagera un poco la verdad, porque nadie, podrá llegar a saber si era cierto o no.

Muchas veces su exageración va a llegar a tal punto que no van a saber como salir de ella. Aries no lo esta haciendo intencionalmente, es que se ha visto enredado y no sabe como salir, por eso cada vez que abre la boca no para de exagerar.

CAPRICORNIO

Capricornio muchas veces siente que se le está subestimando y no se le esta tomando en serio. Por eso, Capricornio se ve con la necesidad de exagerar cualquier logro que hayan conseguido con el objetivo de que sean admirados. Capri sabe que no necesita la aprobación de nadie, pero le encanta que de vez en cuando le feliciten por su trabajo. Es difícil sorprender a Capricornio, pero es muy fácil que él te sorprenda.

Cuando Capricornio siente que esta siendo interrogado porque su exageración no esta siendo todo un éxito se pone a la defensiva. El lenguaje corporal de Capricornio revelará que no ha parado ni un segundo de exagerar la situación, sobre todo, sus logros. Capricornio no acostumbra a tener esta actitud, pero cuando lo hace, lo hace a lo grande. Puede parecerte algo arrogante, pero Capricornio esta muy orgulloso de todo lo que ha conseguid por eso no parará de hablar de ello, muchas veces, exagerándolo sin darse cuenta.

TAURO

A Tauro le encanta que todo vaya sobre ruedas. No soporta las sorpresas ni las improvisaciones. Por eso, si tiene que exagerar para que todo siga un orden lo hará sin ningún problema. Si se intenta convencer a Tauro de que esta exagerando mucho, se mantendrá muy firme en sus palabras. Lo hará de tal forma que parecerá verdad todo lo que está diciendo. Si hay algo que caracteriza a Tauro es la capacidad que tiene para mantener la calma sea la situación que sea.

La mayoría de las veces Tauro utiliza la exageración para ocultar algo. Hará todo lo que este en su mano para desviar la atención de un tema y si para ello tiene que exagerar sobre otro, lo hará. Tauro no es una persona a la que le guste demasiado exagerar, pero a veces se ve obligado a hacerlo. Cuando Tauro exagera, parece todo un experto, bueno no lo parece, lo es. Tauro siempre exagerará de una forma en al que cuida sus palabras, para que así no se le escape un detalle.