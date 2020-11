Increíble: se contagiaron de coronavirus para irse de vacaciones "inmunes"

Un grupo de jóvenes neuquinos de entre 17 y 21 años, decidió contagiarse de Covid 19 para llegar a enero inmune y poder realizar sus soñadas vacaciones en Las Grutas.

El hecho, que parece inventado, es real, y sus protagonistas son cuatro amigos que pretenden vacacionar "todos juntos".

Pero el asunto es más preocupante porque parece que se está poniendo de moda. “Muchos de mis amigos se están contagiado de Covid para poder estar inmunes y así poder ir a las Grutas en enero”, dijo, Mariano, uno de los cuatro chicos, de 20 años.

Y continuó: "A ver… de mi grupo, ya se contagiaron diez a lo largo de estos meses. Unos siete más o menos en los últimos dos meses. Cayó uno, avisó en el grupo y el que quiso fue y se quedó en su casa dos semanas y se contagió. Fueron siete".

Alertado sobre la gravedad del accionar, el chico fue terminante: "Naa, no les importa, además, somos pibes y sabemos a nosotros que no tenemos más de 25 años no nos va a pasar nada grave. A lo sumo una gripe heavy".