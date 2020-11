¿Sos mi novio o mi hijo?: los hombres de estos signos son los más inmaduros en el amor

Existen hombres que no terminan de adquirir la madurez antes de sumergirse en una relación y esto termina pasándole factura a la pareja.

Algunas actitudes y decisiones no se corresponden con un adulto y su novia o esposa rápidamente se lo saca a relucir. A continuación de mostramos que signos son los que presentan más esa característica.

Libra

Tienen colocada a su madre en un pedestal; esto se debe a cómo fueron educados en su niñez, de tal manera que piensan que no hay una mujer mejor que su madre.

Acuario

Son muy delicados y consideran que su pareja les debe cumplir todos sus caprichos. Así los acostumbró su madre desde temprana edad, por lo que esperan que su compañera de vida se comporte igual.

Piscis

Siempre buscarán a una pareja que se parezca a su madre; en principio no es malo, pero el problema viene cuando su progenitora no les inculcó los valores adecuados. No obstante, desearán ser apapachados y consolados, tal y como lo haría una mamá.

Cáncer

No pueden pasar un día sin llamar a su madre y a menudo comparan a su progenitora con la pareja lo que genera más discusiones dentro de la relación. Suelen ser muy apegados a la familia y la madurez les llegará cuando tengan sus propios hijos.

Virgo

Los estándares que pone a una pareja se los inculcaron sus padres, por eso le cuesta mucho comenzar una relación. Piensan que su compañera debe seguir los comportamientos que le enseñaron a él.