¡Imperdonable! Noqueó a una mujer en plena calle para robarle la cartera

Un hecho de inseguridad muy violento quedó registrado en cámaras de seguridad. Ocurrió en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, en el medio de la calle y a plena luz del día.

Un hombre que se encuentra de frente con una mujer comienza a forcejear para quitarle la cartera. Ante la resistencia de la mujer el hombre le lanza un golpe que impacta de lleno en el rostro de la víctima, y la deja literalmente nocaut. En la caída la mujer golpeó contra una pequeña pared de la casa en cuya vereda se producía el atraco, y podría haber sido aún peor el desenlace.

Luego, recuperada, la mujer hizo declaraciones: “Me dijo ‘dame el bolso’ y le dije ‘no te lo voy a dar’. Pensé: ‘si lo tiro adentro de la casa de al lado este tipo hace un desastre, y si no se lo doy pego media vuelta y me pega un tiro’. La trompada que me pegó me dejó voleada, no me podía levantar. Me asistió una chica de enfrente, que llamó al patrullero y al SAME. Me llevaron hasta el Hospital Iriarte y me tuvieron que hacer tres puntos de sutura en la cabeza”

“Venía desde mi casa hacia la avenida Mitre para tomar el colectivo hasta la estación de Quilmes para pagar los impuestos. En la cartera Llevaba 2 mil pesos para pagar los servicios, además de las boletas y mi documentación. Venía caminando tranquila y me pasó esto”, agregó.

Aún la policía no informó si logró atrapar al maleante.

Las imágenes son muy fuertes.