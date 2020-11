A las chicas de estos signos no trates de manipularlas, porque nunca te van a rogar

Sagitario

Las mujeres nacidas bajo este signo, prefieren sufrir su desamor calladas, jamás demostraría sus sentimientos de amor a nadie. Espera que la otra persona lo haga.

Acuario

La mujer acuario no entrega su corazón tan fácilmente, es por ello que es casi imposible que esté detrás de alguien por amor. Pero, en caso que cupido toque su corazón, abre su corazón incondicionalmente y hasta puede convertirse en la mejor compañera de amor.

Escorpio

Escorpio es caracterizado por ser un signo apasionado, astuto, encantador. Es por ello, que las mujeres Escorpio no sufren de desamor, al contrario, saben qué hacer para que su príncipe azul termine en sus pies implorándoles amor.

Leo

Las mujeres nacidas bajo este signo zodiacal, son extremadamente celosas. Cuando aman entregan el corazón sin medidas, pero ¡cuidado! si le mientes. Te sacará de tu vida y no mendigará tu amor. Una de las grandes cualidades de Leo es que tienen un gran corazón y son muy amigables, pero no te atrevas a meterte con alguien de este signo, su ego es tan grande que pierde su control, volviéndose vanidosa, así no esperes de Leo una súplica de amor.