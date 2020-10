Jugada frase del ministro de Seguridad de Santa Fe: "Soy partidario de cargarlos a tiros a todos"

Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, dijo una polémica frase refiriéndose a los últimos homicidios y balaceras que hay en Rosario: “soy partidario de cargarlos a tiros a todos, porque enfrente no hay un Estado que le corresponda”.

El funcionario tuvo más tarde el respaldo del gobernador santafesino, Omar Perotti, quien aclaró que su ministro quiso decir que “si es necesaria la instancia de acción, la policía tiene que tenerla”.

Sain se refirió esta mañana a las disputas armadas entre bandas por el mercado de drogas ilegales, lideradas por terceras líneas de las grandes organizaciones narco de Rosario, a los que caracterizó como “gerentes muy violentos, rústicos, que no conocen la negociación”.

“No estoy alentando el gatillo fácil ni nada de eso, lo que digo es que ha habido un Estado endeble enfrente”, ratificó el ministro.

Para Sain, “Rosario es la tiranía del gatillo, hoy los gerentes que están en el territorio son muy violentos, muy rústicos, no conocen lo que es la negociación ni con el Estado ni con otros sectores criminales”. Y siguió diciendo: "Nosotros no negociamos con nadie, no tenemos acuerdo con ningún sector policial ni criminal, por eso somos una gestión molesta”, dijo el funcionario provincial.

Para diferenciar la conducta de los actuales “gerentes” de las bandas narcocriminales de los antiguos jefes de organizaciones más complejas, el ministro dijo que “si disputás el barrio y le matás dos y te matan dos, no se puede consolidar el dominio”.

“Dos sujetos racionales dialogarían”, sostuvo en declaraciones a “Radio Sí”, y recordó que “esa racionalidad primaba con (Claudio) ‘Pájaro” Cantero y Luis Medina, y hoy no está presente”.

Además, señaló sobre los dichos de Sain que “la expresión no es la más concreta o ajustada (pero) todos entendemos lo que quiere expresar”.