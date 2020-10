Los Palmeras dan para todo: mirá que canción de ellos sos según tu signo, y todos los videos

Aries

La canción que te representa: El embrujo

Las personas de este signo son decididos y no le temen a nada y en el amor no les da miedo expresar sus sentimiento a esa persona amada. No son conformistas, por lo que eligen de pareja a una persona que los complemente.

Acuario

La canción que te representa: Cumbia sobre el mar

Les cuesta abrir su corazón rápidamente, pues llegan a ser analíticos y racionales en el amor. Les gusta tener el control de todo lo que les rodea y entender cada aspecto para sentirse libres de amar y expresar sus sentimientos.

Piscis

La canción que te representa: La suavecita

Les encanta sorprender a su pareja con detalles románticos en cada momento, aunque en ocasiones pueden ser un poco inestables, especialmente si piensan que están a punto de entrar a un conflicto.

Tauro

La canción que te representa: Qué quiere la Chola

Son honestos y fieles por naturaleza, por lo que odian las mentiras, la superficialidad y la soberbia, por lo que no dudan en decir adiós si algo no va con sus ideales. Les gusta que su pareja sea decidida.

Géminis

La canción que te representa: Olvídala

Sin duda la mayor preocupación de las personas que poseen este signo es perder el cariño de quienes aman. Una inseguridad que hace que pongan las necesidades de su pareja por debajo de las suyas.

Cáncer

La canción que te representa: Amor

Son extremadamente románticos, apasionados y amorosos. Si la persona que eligen de pareja les inspira confianza, harán lo que sea para estar siempre con esa persona y le expresaran cada día lo que sienten.

Leo

La canción que te representa: El bombón asesino

Seguros de sí mismo y con una personalidad fuerte, harán que su pareja se sientan admiración por ellos. Por lo que les gusta personas que no teman a enfrentarlos a pesar de ser autoritarios.

Virgo

La canción que te representa: Aprenderás a llorar

Los nacidos bajo este signo son sumamente leales. Buscan siempre ser un apoyo para su pareja y harán lo que sea para ayudarla a crecer como persona. Adoran ser guías y compartir sus conocimientos para causar un impacto positivo.

Libra

La canción que te representa: Por primera vez

Aman por completo estar en contacto con su pareja, por lo que los besos, caricias y palabras de amor nunca faltarán en su relación. Les gusta analizar primero a la persona con las que estará, pero un vez que entran en confianza, demuestran todo su amor.

Escorpio

La canción que te representa: Perra

Pueden ser demasiado impulsivos para expresar sus sentimientos, por lo que pueden reaccionar un poco dramáticos si se sienten heridos o incomprendidos. Son tan cambiantes que pueden llegar a tener relaciones amorosas caóticas.

Sagitario

La canción que te representa: El parrandero

Son aventureros, por lo que les encanta tener relaciones diferentes que los lleve a descubrir cosas nuevas fuera de su zona de confort..

Capricornio

La canción que te representa: Diferencias

Difícilmente dejan salir sus sentimientos y demostrar su verdadero yo, pues son reservados, por lo que protegen mucho su corazón. Pero si encuentran a la persona correcta, se abren completamente.

Fuente: Aires de Santa Fe