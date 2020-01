¿Cuáles son los tres signos más fieles del zodiaco?

Cada pareja es un mundo y hay algunas en las que la fidelidad es el bastión más importante en el que se asienta. Muchos amores terminan por la pérdida de confianza mutua, y la traición es una de los actos más difíciles de perdonar. Somos personas, nos equivocamos, pero hay ciertos límites que cuando se traspasan terminan con los vínculos.

En el horóscopo hay ciertos signos que tienden a ser más fieles que otros. Esto es debido a su personalidad que viene preconfigurada por los astros. Lo que caracteriza a los tres signos más fieles es que están relacionados con el elemento Tierra, por lo que tienden a pensar mucho sobre las consecuencias de sus actos.

Estos son los tres más fieles:

Tauro: si bien son testarudos y difícilmente encuentran una pareja estable, cuando encuentran por quién luchar no se dejan llevar por sus impulsos. Es cierto que son los reyes del “touch and go”, pero cuando sientan cabeza y se dejan llevar por su corazón, es un signo que difícilmente sea infiel. Y en el caso de que lo sea, será sincero, no buscará ocultarlo.

Virgo: son bastante cerrados y cuesta que agarren confianza, pero está claro que no perderán lo que ya tienen por un impulso amoroso. Son una excelente pareja, siempre pensarán en el otro y en cómo complacerlo. Si se le es infiel, sufrirá mucho, porque es un signo que no puede comprenderlo.

Capricornio: este signo utiliza las relaciones como una vía de escape de la rutina y es difícil que se fijen en alguien que no es su pareja. Si bien lo dan todo por amor, es probable que a veces ni él se comprenda, dando muchas vueltas para terminar en el mismo lugar.