La década de los grandes cambios: ¿Cómo te irá en el 2020 según el horóscopo Chino?

El 25 de enero inicia los festejos del Año Nuevo Chino 2020 dándole la bienvenida al comienzo de la rata. Esta incipiente década promete grandes cambios profundos en las personas. Nada será lo mismo para la mayoría y es por eso que en esta era lo mejor que puede pasar es afrontarla con optimismo y actitud.

A continuación, detallamos signo por signo cómo le irán en este 2020:

Rata (años 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

Características: suelen ser personas creativas, innovadoras y divertidas. El mundo suele ser su oficina. Son seres llena de luz y libres que no tienen ataduras en lo terrenal.

Salud: Evitar todo tipo de excesos será la clave para no tener complicaciones. De todas formas, la mayoría son disciplinados en la que tienen una dieta acorde a sus necesidades.

Trabajo: El 2020 será el año de las oportunidades. Aquellas personas que tienen pertenecen a este signo tienen que estar preparada para dar el salto que necesitaban en sus vidas.

Amor: Grandes oportunidades para apostar una vez más a un proyecto con otro ser. Solamente tienes que ser autentico y confiar en tus encantos. El 2020 será para los valientes.

Buey (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).

Características: La templanza y la perseverancia suelen ser dos rasgos de la personalidad de estas personas. La mayoría prefieren ir lento y seguro haciendo las cosas bien viviendo cada etapa como corresponde.

Salud: No será un gran año para el corazón. La ansiedad y desazón podría jugarte una mala pasada. Es por eso que lo importante es serenarse y dejar que todo fluya para que no tengas consecuencias en el físico.

Trabajo: Será la oportunidad para emprender. Si tienes dinero ahorrado es el momento ideal para apostar por tus sueños. La clave del éxito será enfocarte en los pasos que tienes que seguir para conseguirlo.

Amor: Será una etapa crucial para purgar tu circulo afectivo. Cosecharás nuevas amistadas y dejarás otras debido a que conocerá el lado oscuro de ellas que no te gustará en lo más absoluto.

Tigre (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010).

Características: Lideres natos. Este tipo de personas suelen tomar decisiones por el resto priorizando el bienestar de todos. De todas maneras, pueden caer en la soberbia y es el principio del fin para ellos.

Salud: Tu cuerpo tendrá la fortaleza que necesitas para afrontar los nuevos desafíos que te depara en este comienzo de década.

Trabajo: La creatividad e innovación serán las llaves del éxito. Gracias a tu liderazgo sumadas a estas dos cualidades serán determinantes para conseguir lo que te propones.

Amor: Será una etapa para ser equilibrado. Lo ideal sería no involucrarse sentimentalmente en relaciones que no tienen futuro y apostar por aquellas que te permitan crecer.

Conejo (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011).

Características: La humildad y bondad suelen ser su carta de presentación. Más allá que suelen ser introvertido, esta faceta no le imposibilita para relacionarse con otras personas.

Salud: La constancia y disciplina serán claves para evitar todo tipo de enfermedades. Lo malos hábitos te llevarán a tener desordenes que repercutirán en tu organismo.

Trabajo: Un año lleno de oportunidades en la que podrá cumplir tus sueños si realmente te propones encarar un emprendimiento que se ajuste a tus deseos.

Amor: Una persona llegará a tu vida en forma inesperada. Al fin el amor golpeará las puertas de tu corazón. De todas formas, tienes que ser precavido y cuidadoso para que la pasión haga el resto.

Dragón (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012).

Características: Son personas que tienen el don en ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, la ansiedad suele jugarle una mala pasada al contar secretos ajenos. De todas maneras, son seres que suelen redimirse y no tienen problema en pedir perdón.

Salud: La clave del éxito será dejar de lazo con los alimentos azucarados. Si consigues esto, tendrás una salud de hierro.

Trabajo: La confianza en ti mismo será el motor para que tengas otro gran año. Para que esto suceda deberás ser precavido en la toma decisiones.

Amor: Comienza una etapa en la que podrás consolidar todas las relaciones afectivas que cosechaste en 2019. Será una gran oportunidad para dar el paso que te llevará al si para siempre.

Serpiente (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013).

Características: Son seres que arriesgan en demasía, pero lo hacen con mucha seguridad. Suelen mostrarse serios y malhumorados. Sin embargo, en el interior son sentimentales.

Salud: Gran año para tu cuerpo. Será esencial no excederte en la comidas y bebidas espirituosas. Con el tiempo esto pasará factura a tu organismo.

Trabajo: Será una etapa de mucho esfuerzo y sacrificios. Al final del túnel cosecharas lo que sembraste. De todas formas, la perseverancia será esencial para lograr todos tus objetivos.

Amor: Si estás soltero será una etapa para experimentar encuentro fugases que te llevarán a vivir inolvidables momentos. Solamente tienes que disfrutar y no dejar pasar la oportunidad.

Caballo (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Características: Son personas llenas de luz. Por lo general se rodean con gente que estima con demasía. Por lo general son seres muy independientes en el cual le dan mucha importancia a la libertad personal.

Salud: Atravesarás momentos difíciles. Será esencial llevar a raja tabla dieta y ejercicios para evitar consecuencias peores. De todas maneras, tendrás la fuerza necesaria para salir adelante.

Trabajo: No encares algo que no conoces. Es bueno salir de tu zona de comodidad, pero tienes que hacerlo con garantías. Será clave tener una finanza ordenada para no pasar sobresaltos. Dependerá de tu creatividad para obtener buenos resultados.

Amor: el 2020 será un año vibrante para el corazón. Vivirás momentos inolvidables con gente que llega a tu vida de manera inesperada. Así como viene se alejará.

Cabra (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Características: Suelen ser las personas más sinceras y bondadosas de todas. La honestidad y la amistad son valores innegociables para ellos. Son los mejores para general un vínculo afectivo.

Salud: No será un buen año ya que las enfermedades estacionales harán mella con tu salud. Procura aplicarte todas las vacunas para mantenerte con vitalidad. Evitar todo tipo de medicación casera.

Trabajo: Una gran oportunidad para crecer en tu ámbito profesional. Si te propones conseguirás un mejor bienestar para vos y tu familia. El olfato para tomar decisiones será crucial.

Amor: será un año de gran equilibrio emocional. Junto a tu pareja lograrás consolidarte y pensar en la fecha para el día más soñado. Si estás soltera, confía en tu instinto y conseguirás lo que te propongas.

Mono (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

Características: Son personas con mucha vitalidad en la que siempre están con mucha energía. Sin embargo, el ego puede jugarte una mala pasada. Evitá siempre ser el centro de atención cuando no sea conveniente. Evitarás desencuentros con seres queridos.

Salud: Acudirás con frecuencia al médico. De todas formas, ten paciencia y no lleves una vida desordenada porque padecerás las enfermedades estacionales.

Trabajo: Año para consolidarte en tu profesión. No habrá grandes cambios, pero te afianzarás en tu puesto. La confianza en ti mismo será crucial para desarrollar todas tus habilidades.

Amor: Lo que te propongas, lo conseguirás. Serán 365 días fantásticos para conocer nuevas personas y vivir aventuras apasionantes. Procura no estacionarte en donde no eres correspondido. Evitarás dolores en el corazón.

Gallo (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

Características: Leales y serviciales. Siempre están cuando un amigo o pareja lo necesita. La responsabilidad en el quehacer cotidiano es otra gran virtud de estas personas. De todas maneras, procura que el otro no se aproveche de esto.

Salud: Vivirás momentos de mucho estrés. Aprovecha al máximo el tiempo de ocio para desconectarte y cargar energía. Relativizar los problemas menores será una gran herramienta para no ahogarte en un vaso de agua.

Trabajo: El 2020 será tuyo. Aparecerán grandes oportunidades, aprovéchala porque será una gran ocasión para crecer y estabilizarse económicamente.

Amor: El humor será tu gran arma de seducción. Confía en tus instintos y enamorarás a cualquiera. No te olvides que la vida es una sola y hay que disfrutarla.

Perro (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).

Características: Suelen ser los más confiables porque la amistad es un regalo de la vida que hay que cuidarlo todos los días. Además, son empáticos, valientes y perseverantes. Un lujo tenerte dentro del circulo afectivo.

Salud: El 2020 será un año que tendrás mucha ansiedad al punto de llegar a estresarte. No te olvides que en los pequeños placeres cotidianos está el disfrute de la vida. Mantente en tu eje y verás cómo evitarás todo esto.

Trabajo: Es tu momento, aprovéchalo. Aparecerán grandes oportunidades para crecer, no dudes y acepta el desafío. El gran sueño de tu vida puede concretarse si realmente le pones empeño y confianza en tus habilidades. El destino está en tus manos.

Amor: Tendrás estabilidad. Sin embargo, tu pareja podría caer en la tentación. Ten cuidado y abre los ojos. Alimenta la pasión todos los días.

Cerdo (911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).

Característica: Valientes y corajudos. Siempre sacan el pecho en los momentos difíciles. Ante momentos de crisis siempre tienen una solución. No pierdas ese olfato innato porque te ayudará en esta nueva década.

Salud: Deja de lado la holgazanería y ponte a trabajar la disciplina. Este año será clave tener una vida alimentaria ordenada complementando una adecuado plan de entrenamiento. Si no lo haces, las consecuencias serán nefastas en tu cuerpo.

Trabajo: Año complejo en el plano profesional. La paciencia y templanza serán claves para conservar tu puesto laboral. Gánate la confianza de tus superiores y compañeros para evitar todo este drama.

Amor: Gran oportunidad para afianzar lazos con tu pareja. La convivencia será el paso que necesitan para crecer. No temas a dar ese paso. Si estás soltero, disfruta del momento y espera con tranquilidad el momento para concretar una relación.