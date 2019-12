Se viene el verano, se vienen los tatuajes: mirá cuál deberías hacerte según tu signo

Cada vez vemos más y más tatuajes. Parece que todo el mundo tiene uno. ¿Quieres tatuarte pero no has elegido el dibujo o la parte de tu cuerpo? Es una decisión sería y prácticamente irreversible.

Tatuarse es un acto cada vez más común, en menos que canta un gallo te encuentras con un delfín tatuado en el hombro. Por eso, te recomendamos elegir correctamente tu tatuador, la parte del cuerpo y sobre todo, el dibujo.

Aries: Tribales o armas

Por naturaleza eres valiente, enfrentas la adversidad sin problema y no tienes miedo a arriesgarte. Podemos decir que el peligro te anima. Puedes planear hacerte dibujos tribales o armas que representan bastante bien tu naturaleza independiente e impulsiva.

¿Dónde? En la parte superior del brazo.

Antes de tatuarte debes estar consiente que un tatuaje es para toda la vida. Por eso que es importante que pienses bien el diseño que quieres ya que lo vas a portar toda tu vida en tu piel. Si has pensado en hacerte en tatuaje, pero aun no sabes que diseño elegir, no te preocupes porque nosotros te diremos que tatuaje hacerte según tu signo del zodiaco.

Muchos de los tatuajes de una persona tienen un significado sentimental. Otros simplemente lo hacen por amor al arte. A veces cuesta mucho elegir un modelo en especial, pero recuerda que un tatuaje representa también tu personalidad. Sigue leyendo para que no te pierdas ningún detalle.

Tauro: Flores

Tauro es una persona tranquila, a quien le gusta la calma. Eres romántico/a, pero no olvidas la realidad. Opta por flores, principalmente las rosas o la hiedra. Un dibujo en relación con la tierra, tu elemento. Quizás una boca, para agregar un poco de sensualidad.

¿Dónde? En el cuello o los hombros.

Géminis: Tatuajes cómicos

Géminis, representa la juventud y el encanto de la adolescencia, por esta razón puedes hacerte tatuajes cómicos: personajes pequeñitos, mensajes chistosos, o algo pintado. Tu signo está muy relacionado con el pensamiento y la inteligencia. El zorro con su artimaña, sería el dibujo perfecto para ti.

¿Dónde? En cualquier parte del pecho

Cáncer: Luna

El planeta regente del Cáncer es la Luna, será el dibujo perfecto para tu signo. Romántico/a, sensible, sin caer en la fragilidad… un tatuaje de un panda, combinando fuerza y dulzura te corresponde, también podría ser una lechuza o una pluma.

¿Dónde? En el vientre

Leo: Sol

El Sol es un buen motivo de tatuaje para Leo porque es su planeta regente, puedes optar también por alguna estrella. La connotación bestial y felina que sugiere tu signo puede despertar tus ganas de hacerte un tigre, una pantera, un leopardo o por supuesto un león. Tu lado dominante y autoritario quizás te llevará a decidirte por una cabeza de lobo, representando libertad e instinto.

¿Dónde? En el pecho cerca del corazón

Virgo: Angel

Los Virgos organizan las cosas, representan el sentido de lo práctico: un ojo puede ser tu tatuaje. El ángel también te corresponde, demostrando tu pureza e espiritualidad. Si quieres exprimir una pizca de sensualidad, opta por una cinta o un lazo.

¿Dónde? El tobillo

Libra: Corazón

Según Venus, tu planeta, Libra es romántico, el amor es su razón de vivir y un sentimiento muy importante. Afianza esa característica tatuándote un corazón. Luchas por la paz, la injusticia te hace perder el control, por eso un ave de paz y libertad te corresponde perfectamente. Opta también por un unicornio o un gato para representar tu lado inaccesible y misterioso.

¿Dónde? En la parte superior de la espalda

Escorpio: Arañas, calaveras

Sientes orgullo de la tenacidad y lucidez que representa tu signo, un tatuaje que va contigo es el signo Escorpio el signo de una persona muy importante en tu vida. Con tu espíritu rebelde, anticonformista y crítico, con una pizca de agresividad, opta por arañas, calaveras y cruces.

¿Dónde? En la parte inferior del vientre, de la espalda o la ingle.

Sagitario: Un caballo

Voraz de aire libre, eres un signo móvil a quien le gusta viajar con libertad, un caballo será el tatuaje adecuado, como tu símbolo el centauro “mitad hombre, mitad caballo”, o su primo acuático el caballito de mar. Sagitario es el tercer signo de fuego, su influencia es como una vela en la oscuridad, opta por un tatuaje que represente una llama.

¿Dónde? En las piernas, las pantorrillas o los pies.

Capricornio: Citaciones

Capricornio no permite que le guíe su intuición sino la razón. A menudo sus amigos piensan lo contrario pero una vez analizado todos ven hasta que punto Capricornio es racional. A un Capricornio, no le gusta expresar sus sentimientos, por eso los tatuajes adecuados serian mensajes, citaciones, fechas o números romanos.

¿Dónde? La espalda.

Acuario: Mariposas o aves

Dependes de los astros del individualismo y de la independencia, siempre en búsqueda de libertad, las mariposas y aves te representan perfectamente. Si la justicia te parece importante, elige un águila.

¿Dónde? Los antebrazos o las manos.

Piscis: Sirenas o gotas de agua

Tu planeta regente es Neptuno, todos los dibujos en correlación con el agua o el mar representarán tu personalidad idealista: anclas, sirenas, Poseidón, nudos marinos. Debito a tu sensualidad opta por gotas de agua o lágrimas.

¿Dónde? El interior de la muñeca.