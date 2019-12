Los cara de piedra: éstos son los signos que nunca van a poder manipular

Conocen a la perfección la letra chica de todo. Para convencerlos tienes que ser muy sugestivo y darle argumentos contundentes para convencerlos. Por lo general ellos deciden por ellos mismos. A continuación detallamos los signos que nunca vas a poder manipunarlos:

Tauro

Son muy buenos amigos. y compañeros en juntadas. Sin embargo, todo se hace de acuerdo a sus requerimientos. Se vuelven en personas innegociables cuando tienen una idea fija en su cabeza. Por lo general siempre la lleven a cabo con o sin el consentimiento de su entorno.

Leo

Líderes por naturaleza. Están acostumbrados a decidir por otros. Es por eso que no negocian nada y se ponen de muy mal humor cuando alquien sugiere algo distinto. Ellos sienten que le llevan la contra a propósito. Es muy difícil ganarle una discusión. Podrías pasar un mal momento si llegas a conseguirlo.

Sagitario

La libertad para ellos es innegociable. No le gusta que nadie tome decisiones por él. Cuando toman una decisión no hay vuelta atrás porque ya procesaron todas las ventajas y desventajas. Suelen ser muy crueles cuando critican al otro. No le importa si tienen que lastimarlo por su opinión.