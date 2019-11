¿Está tambaleando tu relación y querés saber si terminan el año juntos?, tu signo del zodíaco te lo dice

Hay parejas consolidadas y otras que penden de un hilo, y precisamente estas son las que entran dentro del balance que cada persona hace cuando se acerca fin de año. ¿Conviene seguir apostan o es mejor que cada uno siga su camino? Pasá que te mostramos que dice el zodíaco según tu signo.

Aries

Los arianos que tienen pareja seguirán teniéndola. Sus relaciones generalmente se basan en roca sólida y se preocupan mucho por hacer crecer el amor. Además son leales y no soportan la idea de estar solos. Siempre apuestan a lo que eligieron y, generalmente, ganan.

Los que no tienen pareja deberán tener paciencia. Ese amor que les resulta esquivo no parece estar cercano en el tiempo. Cuidado, no se engañen con propuestas superficiales que solamente buscan pasar un buen momento y cuando se van dejan mucho dolor.

Tauro

Las personas de este signo deben cuidar muy bien a su pareja en lo que resta de 2019. Al ajetreo de fin de año,el cansancio, cierto desgaste y el carácter fuerte de los taurinos puede provocar que una diferencia menor desencadene una crisis y hasta una separación. Paciencia si quieren llegar acompañados en el amor al 2020.

Los de Tauro que no tienen pareja seguirán así por lo que resta del año. Pero, atención que a partir del 2020 pueden aparecer oportunidades de encontrar un compañero o compañera ideal. Tal vez un amor de verano pueda convertirse en algo serio y para mucho tiempo. Por ahora, a terminar tranquilos el 2019.

Géminis

Los de Géminis que tienen pareja tendrán un fin de año tranquilo. Siempre supieron lo que querían y lo que lograron en el amor. Será difícil que rompan esta tranquilidad en lo poco que queda del 2019. ¡A hacer la plancha hasta que llegue el 2020!

Los de este signo que no tienen pareja y se entristecen por esto deberán prestar más atención. ¿Acaso no se han fijado en quienes siempre están cerca de ustedes, disponibles si los llaman, en línea a toda hora en WhatsApp y le ponen me gusta a todas sus publicaciones en las redes sociales? ¡Dejen de quejarse por el hambre si la cena está servida!

Cáncer

Los cangrejos pueden estar preocupados por algún problemita de salud de sus parejas. Pero no se trata de nada que no tenga solución. Estén al lado de sus parejas, ocúpense y naveguen tranquilos hasta fin de año porque van a brindar felices el 31 de diciembre después de las 23.59.

Los de cáncer que no tienen pareja y tienen algo de ansiedad al respecto deberán tomar un tranquilizante y esperar las oportunidades, que no serán muchas de acá a fin de año. Eso sí: no solamente se trata de esperar, ¡salgan a buscar el amor! Principalmente en la segunda quincena de diciembre.

Leo

Los leones que tienen pareja pueden recibir una sorpresa no muy grata. Esas dudas que vienen de hace rato. Esas sospechas despertadas por cierto desinterés. Esos Whatsapp que le llegan a tu media naranja en horarios extraños… pueden ser el preludio de una ruptura antes de levantar la copa para brindar por el año “que se va”.

Los que no tienen pareja, en cambio, tienen todo a favor para conseguirla (o formalizarla) de acá al 31 de diciembre. Si es lo que están buscando, solo resta animarse. ¡Vamos que la vida de a dos suele ser muy linda!

Virgo

Tranquilidad hasta fin de año en cuanto a pareja se refiere para los de este signo. Su compañero o compañera es de fierro y 100% confiable. Planifique cómo van a pasar juntos y felices Navidad y Año Nuevo.

Nuevos aires soplan para los de Virgo que no tienen pareja. El año que pudo ser muy esquivo en el amor puede dar un vuelco rápidamente sin que se lo propongan en el final. Tienen que estar muy atentos en todas las fiestas y reuniones sociales a las que concurran desde hoy hasta fin de año.

Libra

Tanto equilibrio de los que son de este signo no puede dar otro resultado que un fin de año tranquilo con sus parejas. Sin embargo, no confundan tranquilidad con aburrimiento. ¡Salgan y diviértanse! Estas cosas hacen más duraderos los amores.

Los de Libra que no tienen pareja sigan participando. Los astros no los están favoreciendo en este aspecto y tendrán que esperar hasta 2020 para que llegue la persona indicada.

Escorpio

Época de cambio para los escorpiones.Durante el año han hecho de todo por salvar la pareja pero esto de tener otras personas revoloteando en Whatsapp y moviéndoles la estantería. O, más complicado aún: jugar a dos puntas debe definirse de una buena vez. El momento es antes de 2020.

Los escorpiones sin pareja tendrán buenas ocasiones hasta que termine el 2019. De hecho siempre logran lo que quieren y si no están acompañados es porque no se lo han propuesto. ¡A ponerse en acción!

Sagitario

Los sagitarianos que están en pareja tendrán muchas dudas al respecto hasta que empiece el 2020. Deberán sentarse a charlar con sus compañeros o compañeras y hacer un balance tranquilo y maduro. Lo que resulte de esta charla es incierto. ¡Pero no esperen hasta el año que viene para hacerla!

Los que no tienen pareja no tienen tiempo que perder. No tendrán muchas oportunidades de aquí a fin de año, pero el primer trimestre del 2020 no les jugará a su favor. Por lo tanto, si tener pareja está entre sus objetivos inmediatos, jueguen todas sus fichas en lo que queda de 2019.

Capricornio

¡Apa! Se vienen tiempos de cambio. Pero no será un cambio de pareja. Hay posibles rupturas y “fines de ciclo” en el horizonte cercano. Prepárense para cambiar su estado en facebook a solteros y abran (o reactiven) una cuenta en Tinder.

Los capricornianos solteros, disfruten de la soltería en lo que resta del año porque en 2020 se vienen amores fuertes y duraderos.

Acuario

Los de este signo que tienen pareja tienen una excelente oportunidad hasta que se acabe el año de fortalecer la relación. Nada ni nadie se interpone entre ustedes y sus compañeros o compañeras. ¡Lo van a disfrutar!

En cambio, los solteros y solteras deberán remar en dulce de leche repostero para iniciar una relación seria. No son buenos tiempos para los acuarianos en cuanto a conseguir pareja se refiere.

Piscis

Tiempos difìciles para las parejas de este signo. No intenten recuperar el tiempo que no le dedicaron en el año a sus compañeros o compañeras. Lo que no se hizo en 10 meses no se recupera en dos. ¿Terminan el año solteros? Mmm… es posible.

Los solteros de Piscis tienen, en cambio, un panorama más favorable de aquí a fin de año para conseguir pareja, si es lo que quieren. Estén atentos y no se desesperen, principalmente en la cena de Navidad o la de Año Nuevo pueden aparecer invitados cautivantes que definan el partido en el último minuto.

Fuente: Diario Uno