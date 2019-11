Decididos, cobardes, arrojados, temerosos: conocé que seguridad tiene sobre sí mismo cada signo

Descubre a que grupo pertenece tu signo del zodiaco y descubre la razón por la que eres inseguro o por la que no lo eres en lo absoluto. Recuerda que la energía de los astros definen buena parte de nuestra personalidad.

Leo

Los Leo son la encarnación de la confianza. Piensan que nunca se equivocan. Que su camino es el correcto. Si alguien les habla o les falta el respeto, caminan. Ellos saben lo que se merecen. No se conforman con nada menos que lo mejor cuando se trata de sus amistades, sus relaciones, su carrera, su ropa, lo que sea.

Escorpio

Los escorpios se dan cuenta de que tienen algunos defectos, pero en su mayor parte, les gusta su aspecto. Les gusta su personalidad. Les gusta la vida que han creado. No les molesta la persona que ven cuando se miran en el espejo. Están contentos con quienes son, y aunque tienen algunos malos hábitos, no creen que sean lo suficientemente horribles como para molestarse en cambiarlos.

Capricornio

No es que los capricornianos piensen que son los mejores. Sinceramente, les importa un comino lo que los demás piensen de ellos. Ya saben que son inteligentes, saben que son talentosos, saben que son bondadosos. Entonces, ¿qué importa si alguien más lo sabe? Los capricornianos son solitarios, por lo que si nadie más ve su grandeza, no les molesta en absoluto.

Sagitario

Esta señal es lo suficientemente segura como para recibir críticas y aprender de ella en lugar de deprimirse. Y si alguien directamente los insulta, piensan que dice más sobre esa persona que sobre ellos mismos. Nunca dejan que los enemigos los mantengan despiertos por la noche. La única vez que piensan en esos imbéciles es cuando se ríen de lo estúpidos que son con sus amigos.

Piscis

Piscis están perfectamente bien con la gente. Pueden levantarse frente a una multitud para hacer un brindis de boda y hacer nuevos amigos en una cena. Pero tienen momentos de inseguridad cuando están solos. Cuando se miran al espejo, observando su apariencia. Cuando es tarde en la noche y sus pensamientos se vuelven locos. Cuando están solos, es cuando comienzan a sentirse cohibidos.

Aries

Para un extraño, este signo parece que nada podría lastimarlos. Como si tuvieran piel hecha de acero. Pero la verdad es que los Aries son bastante sensibles. Simplemente no dejan que nadie los vea llorar. Cuando están molestos, compensan en exceso con bromas y sarcasmo. No quieren ser vistos como débiles, por lo que actúan como si no les importara nada ni nadie, lo cual es una gran mentira.

Tauro

Todo lo que un Tauro quiere hacer es demostrar que son inteligentes, porque eso les importa más que la apariencia. Intentan parecer más inteligentes de lo que son usando palabras grandes y pretendiendo que saben más sobre ciertos temas de lo que realmente saben. Incluso podrían tratar de superarlo o impresionarlo al estirar la verdad. Solo quieren demostrar su valía. Para mostrarle al mundo que están en camino al éxito.

Libra

Los libras necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismos. Buscarán elogios derribándose y esperando que sus amigos les digan que son hermosos. E irán a sitios de citas, incluso cuando no tengan ganas de cenar, solo para ver si alguien está interesado. Quieren asegurarse de que hay personas que se sienten atraídas por ellos.

Géminis

Géminis se moldean para adaptarse a las personas que los rodean, porque quieren impresionar a sus amigos, jefes y enamorados. Quieren que a todos les gusten. Entonces, si mienten sobre que les gusta la camiseta de la banda de alguien o que odian la piña en la pizza, no es porque sean inherentemente deshonestos. Es porque son demasiado inseguros para ser ellos mismos.

Cáncer

A la mayoría de los cánceres se les ha dicho que se preocupan demasiado . Y debido a eso, pueden emocionarse por las pequeñas cosas. Cuando un amigo cancela planes en el último segundo. Cuando la persona con la que están saliendo levanta la voz durante una discusión. Cuando un gato se niega a acercarse a ellos. Toman las cosas personalmente. Se lastiman fácilmente.

Acuario

Un Acuario trabaja duro para que parezca que su vida es fácil. Toman fotos perfectas. Publicar subtítulos perfectos. Crea el feed de Instagram perfecto. Usan su presencia en línea para mostrar su vida glamorosa, que en realidad no es la mejor. No están contentos con lo que ya tienen, por lo que compensan en exceso tratando de que se vea mejor de lo que es. Es su mejor manera de aumentar la confianza.

Virgo

Los virgos están aterrorizados de parecer estúpidos al decir algo incorrecto, por lo que odian los discursos públicos y las primeras citas y, en realidad, cualquier interacción humana. Se avergüenzan fácilmente, porque son demasiado pensadores. Incluso cuando una noche fue bien, reproducen el recuerdo una y otra vez en su cabeza hasta que encuentran algo que hicieron mal. Y en su mente, siempre están haciendo algo mal.