¡Fundamental! Mirá cómo cada signo debe conquistar sus emociones

Cada uno de los signos del zodiaco tiene una emoción que le resulta especialmente complicada de lidiar, pero eso no quiere decir que sea imposible, por lo que es momento de trabajar en ello.

ARIES

Tu ira. Necesitas aprender a respirar profundamente cuando algo te molesta en lugar de estallar, lanzar cosas y provocar escenitas. Tus seres amados no tienen por qué sentir miedo de ti y aunque todos tenemos algo que nos molesta, hay mejores formas de digerirlo.

TAURO

Eres alguien que huye de la soledad. Necesitas aprender a disfrutar tu propia compañía en lugar de buscar a tu ex o ir de pareja en pareja para no sentirte sola. Te sorprenderás de lo maravillosa que eres.

GÉMINIS

Tu punto débil es la tristeza. Necesitas aprender a sobrellevarla de una manera mucho más saludable que pasarte días enteros sufriendo en casa pensando que el mundo quiere destruirte. El dolor es necesario para valorar lo bueno, recuerda que todo pasa.

CÁNCER

La culpa no te deja vivir. Debes entender que el mundo no gira alrededor de ti y debes dejar de asumir que todo lo malo es de alguna manera tu responsabilidad. Cuidado, esto también ocasiona que otros tengan poder sobre ti, no lo permitas.

LEO

Tienes un problema muy serio con los celos. Debes aprender a apoyar a tus seres queridos en lugar de molestarte porque tienen lo que deseas. Recuerda que no siempre lo que queremos es lo que realmente necesitamos.

VIRGO

Acepta la felicidad y deja de ser tan pesimista. Tienes que aprender a disfrutar los buenos momentos en lugar de esperar que algo malo suceda, ya en el momento verás que hacer, no tiene caso vivir preocupada por ello.

LIBRA

El miedo te ha hecho prisionera. Necesitas aprender a tomar riesgos en lugar de esconderte en tu zona de confort donde te sientes segura, pues ahí no aprenderás nada ni crecerás. El mundo es de los valientes y tú tienes una gran fuerza escondida, es hora resplandecer.

ESCORPIÓN

Tu duelo. Necesitas aprender a sobrellevar las pérdidas en lugar de cerrar tu corazón para que no vuelvan a lastimarte, esto sólo te hará alguien más insensible y no vale la pena, aún hay mucha belleza por descubrir.

Entiende que hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, pero no por ello permanecerán en ella para siempre. Agradece lo bueno y sigue caminando.

SAGITARIO

Te emocionas demasiado rápido y debes ser más paciente, pues solo terminas tomando decisiones por impulso y no mides las consecuencias. Entiende que las cosas buenas llegan a quienes saben esperar y el tiempo sabio, la espera no será eterna.

CAPRICORNIO

Tu frustración es muy fuerte. Debes aprender a aceptar que hay aspectos donde te falta experiencia y eso no quiere decir que vas a tirar la toalla al primer error. El ser constante te ayudará a ser mejor, abre tu corazón a nuevas lecciones.

ACUARIO

Cargas mucho dolor por el rechazo que has sufrido de varias personas y crees que es mejor estar sola. Mientras no dejes todo eso, no tendrás espacio para que tu corazón se llene de amor, ¿no crees que es momento de soltarlo?

PISCIS

Batallas mucho con la decepción. Debes aprender a ser flexible, entender que nadie es perfecto en la vida, ni tú, ni quieres te rodean y es normal que no siempre las cosas salgan de acuerdo a lo planeado. Cuando aceptas lo imprevisto aprendes a ser positiva y a encontrar todo tipo de soluciones.