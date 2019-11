¡Tremendas imágenes!: la tiraron de un auto y la pisó un camión

Un confuso y fatal suceso ocurrió sobre la Ruta 21 el domingo por la noche cuando una mujer fue atropellada por un camión luego de ser arrojada desde un automóvil. Según testigos, la víctima cayó desde un auto en movimiento y si bien pudo ser esquivada por un primer vehículo, otro, de gran porte, no logró eludir la figura humana y la llevó por delante.

Nicanor Ferrari, quien manejaba detrás del auto en cuestión y logró eludir a la mujer, relató en su muro de Facebook la brutal secuencia que aconteció pasadas las 23 en la mencionada arteria en su intersección con Carcarañá. "Al auto que estaba adelante mio se le abre la puerta de atrás y cae una chica rodando que venía hacia mi", relató en su descargo.

"Mí primera reacción fue tirarme al cordón y clavar los frenos la mentablemente el camión que venía atrás mío no llego a frenar y la atropello pasándola por arriba", dijo para contar luego "me sentí un poco culpable". La joven, rubia y de mediana edad, vestía remera blanca y pantalón negro.

Según Nicanor, el auto que sería un Renault 12, siguió su camino, en tanto que alguien cerró la puerta desde donde fue lanzada la chica.

"¿Se cayó?¿Se durmió?¿Se apoyó en la puerta y se cayó? No lo creo por qué si vas manejando un auto y se te cae un pasajero creo que te vas a dar cuenta que alguien se cayó" reflexionó el joven. La mujer, que no tenía documentos encima, aún no pudo ser identificada.