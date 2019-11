¡Si sos de algunos de estos signos, inflá el pecho! Sos de los mejores padres

Si estás pensando en formalizar tu relación con tu pareja y deseas tener hijos con él, no está de más que sepas cómo será como padre y es precisamente de lo que habla esta nota: Ellos son los 5 hombres que son los mejores padres del mundo.

Aries

Los padres arianos quieren que sus niños sean exitosos en lo que hagan y, muchas veces, pueden presionarlos para hacer lo que ellos no fueron capaces de hacer. ¡Cuidado! Además son muy cuidas y protectores, sobre todo con las hijas. ¿Y qué padre no?.

Tauro

Como no le gusta que lo presionen, el padre tauro tampoco presiona a sus hijos pero si los alienta hasta el final para que persigan sus sueños. Los taurinos como padres son generosos y responsables, solo que les cuesta un poco la disciplina. ¡Ayúdalo, mamá!

Géminis

Los geminianos son muy trabajadores por lo que puede ser que papá no esté mucho en casa. Sin embargo, tratan de aprovechar cada momento con sus niños, son encantadores y comunicativos. De seguro lo pescas contándoles una historia de aventuras antes de ir a la cama. ¡Qué hermoso!

Cáncer

Los de cáncer se llevan el premio al mejor papá del horóscopo. No tienen problema con dar una mano con los niños, darles de comer, ayudarlos con las tareas, y no les importa limpiar el desorden que dejan después de jugar. A veces pueden no tener tanto buen humor, pero su corazón de oro hace que dé todo por sus hijos. ¡Grande, Pa!

Leo

Los papás Leo si que no tienen problemas para poner límites y demandar lo mejor de sus hijos, pero harán hasta lo imposible para que toda su familia tenga un hogar establecido y una vida feliz. Son extremadamente protectores y si de algo puedes estar segura, es que nunca traicionarán a su familia. Adorable, ¿no?.