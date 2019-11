Arrancan para atrás por cualquier cosa: cuáles son los signos más impulsivos

Libra

Ocupas el puesto número 5 en el ranking. En muchas ocasiones te da igual hacerlo mal, te da igual hacerlo bien, lo importante es hacerlo, probar, y más, si se te metió en la cabeza. Eres un signo de aire por lo tanto bastante variable, un día estas arriba y otro día estás abajo.

También dudas demasiado, por eso no estás dentro del top de los más impulsivos pero también crees que tienes corazonadas en tu vida y es ahí, cuando salen tus impulsos. A veces, has podido estropear cosas por ser arrebatado en algún momento pero, a diferencia de otros signos, tú pocas veces te arrepientes de lo que dices y, si lo haces, nadie lo va a saber. Lo sabes.

Géminis

Ocupas el puesto número 4 en el ranking. A parte de inconstante, incorregible e inestable, también eres impulsivo, claro que si. Todas tus acciones o una gran mayoría se mueven por impulsos. Es muy probable que te haya ido bien hasta ahora siendo así, porque además, si alguna vez has estropeado algo, eres rápido para sacar de ti esa sonrisa que hace que cualquiera te perdone.

Tu eres de esas personas que, escupen por su boca todo lo que piensan sin ningún tipo de tacto pero tu otro yo (ya sabes que tu signo son dos gemelos) es el que te salva de arruinarlo aún más. Lo sabes. Lo sé.

Sagitario

Ocupas el puesto número 3 en el ranking. Como buen signo de fuego que eres, la impulsividad va pegada a ti prácticamente desde que naciste. Ser tan nervioso o tan impetuoso con todo te ha llevado a veces a estropear muchas cosas pero a la vez te ha hecho fuerte para que sepan que contigo no se juega.

Te supera la idea de pararte a reflexionar demasiado, empezando porque te distraes con frecuencia con cualquier tema aburrido así que, la paciencia o la calma no van contigo. Podrás corregirlo un poco pero, al fin y al cabo, eres como eres y, los que están a tu alrededor sólo tendrán dos opciones, o tener tranquilidad ante tus arrebatos o desesperarse y volverse locos contigo. Lo sabes.

Leo

Ocupas el puesto número 2 en el ranking. Si se te mete en la cabeza, es lo que hay, tienes que buscar cualquier forma posible para conseguirlo. Eres arrebatado. Muchísimo. Sabes de sobra que a veces, y sólo por no pensar dos veces algo, has hecho cosas bastante imprudentes de las que, al final te has podido salvar aunque deberías vigilar más tus espaldas.

Pero en el fondo, tú eres así, y es prácticamente imposible que nadie te calme. Te pueden asesorar, decirte que deberías centrarte y no ser tan irreflexivo y exaltado para todas las cosas, pero tú sabes que una vida sin acción y sin impulsos para ti, no tiene sentido. Lo sabes. Lo sé.

Aries

Ocupas el puesto número 1 en el ranking. Eres la impulsividad hecha humana. Tú no piensas, no calibras, no comparas y no evalúas cuando se trata de algo que quieres. Lo necesitas ya, aquí y ahora. Y no hay más. Te da igual cómo vas a conseguirlo, pero para ti, tenerlo, es cuestión de vida o muerte.

Eres caprichoso, y si no lo logras tener pronto lo que quieres entre tus manos te desesperas y, por consiguiente, desesperas al resto. En cuestiones más personales, sigues siendo igual de impulsivo, no cierras el pico ante nada ni nadie. Si ves que algo no te parece lo dirás sin ningún cuidado y, ¿por qué?, pues sencillamente porque no puedes ser de otra forma y, prefieres decir lo que sientes siempre y arrepentirte en algún momento después, a no haberlo dicho nunca, y arrepentirte toda tu vida.