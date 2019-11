Persistentes: estos signos siempre consiguen lo que se proponen

Aries



Los arianos terminan todo lo que comienzan, empujados por su entusiasmo y su odio hacia la inactividad. Siempre se esfuerzan por dar su máximo rendimiento en todas las áreas de su vida, y se involucran en actividades en equipo para asegurarse de que todo funcione como debe ser.

Tienen una capacidad natural para levantarse temprano, mirar sus tareas del día y trazar un plan para ejecutarlas de la forma más rápida y eficiente posible. Son excelentes emprendedores.

Piscis



Piscis no es tan directo en la forma en la que ejerce su autoridad ante los demás como otros signos de esta lista. Incluso en sus momentos más mandones, los Piscis son capaces de transmitir los comentarios y órdenes de manera gentil.



Son extremadamente intuitivos, lo que los ayuda a alcanzar un alto nivel de empatía por las personas que los rodean, y ser capaces de adaptar su comunicación de manera efectiva frente a sus colegas.

Libra

Los Libra no son tan dados a la gestión de empresas como los Aries, pero tienen su propia manera de mostrar iniciativa y alcanzar sus objetivos. Son geniales cuando se trata de planificar y llevar a cabo eventos creativos como largometrajes, planificación de bodas, trabajos en galerías de arte, etc.

A su modo, son líderes muy sólidos.

Escorpio

Son personas valientes, llenas de recursos, que siempre están planificando lo que necesitan hacer para llegar hasta donde necesitan estar.



Su naturaleza calculadora y meticulosa puede traducirse en dominancia en el ámbito laboral. Esto los puede hacer parecer personas difíciles, distantes y autoritarias. Pero en el fondo, realmente son dedicados e intensos en su capacidad para planificar y luego llevar a cabo sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Virgo

Los Virgo pueden ser líderes natos, pero también son muy propensos a ser demasiado críticos. Son sumamente prácticos y centrados, y cuando las personas a su alrededor no actúan de la forma que ellos encuentran adecuada para el bien del objetivo final, puede haber roces.



A veces les cuesta trabajo no menospreciar a la gente que les obedece, y no siempre lo consiguen. Son excelentes para organizar y alcanzar metas, pero su intensidad puede hacerlos repelentes frente a los demás. Esto puede pasarles factura en el plano personal.



Leo



Son líderes y guerreros naturales que siempre están dispuestos a alcanzar sus objetivos. Si no se miden adecuadamente, esto les puede dar fama de déspotas y autoritarios que no respetan las diferencias con los demás y quieren que todo se haga a su modo.



Tienen mucha fuerza interior y son personas siempre dispuestas a rendir al máximo posible. Son orgullosas e incluso pueden llegar a ser arrogantes, pero rara vez lo hacen con malicia. Para los Leo puede ser un desafío equilibrar la intensidad con la que persiguen sus objetivos y sus relaciones personales.