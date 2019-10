Tomátelo con soda: tres signos arrancan la semana laboral con el pie izquierdo

La semana laboral comienza tras un lunes no laborable y algunos signos del zodiaco no comenzarán de la mejor manera, pues la suerte no estará de su lado.

A estos signos las cosas no les saldrá bien. Sin embargo, con el pasar de los días las cosas irán mejorando.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo deben cuidarse y evitar hacer negocios durante el inicio de la semana pues la mala suerte los estará rondando como informó Nueva Mujer.

En el trabajo vivirán un terrible momento que les va a arruinar el día, pero luego todo comenzará a mejorar, y habrá valido la pena los malos momentos.

Virgo

Los de este signo tendrán la peor de las suertes desde que salgan de su hogar hasta que lleguen. Una serie de sucesos hará que piensen que vivirán la peor semana de todas, y desafortunadamente así será, pero en medio de tantas malas noticias, una buena llegará.

Géminis

Los geminianos iniciarán la semana con el pie izquierdo, y es que pretendían arreglar las cosas con su pareja, pero un suceso hará que todo empeore y algunos terminarán sus relaciones, haciéndoles vivir la peor semana de sus vidas.

Fuente: Aire de Santa Fe