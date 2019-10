Con hormigas en el …: estos son los signos más inquietos del zodiaco

Cada signo tiene su particularidad: los hay tranquilos, calentones, divertidos, llorones, etc. En esta nota, te contamos cuáles son los más inquietos. Tomá nota:

Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre

No pueden parar ni un segundo. Van y vienen para todos lados. Parar un segundo nunca es una buena sugerencia y suelen tomarlo a mal. Si los invitás a hacer algo, más vale que estés preparado porque son capaces de llevar la situación hasta el extremo. No tienen pudor, la rutina para ellos no existe: siempre están dispuestos a hacer algo nuevo. Quizás sea difícil seguirles el ritmo, por lo que es un signo que hay que saber tratar.

Acuario: 20 de enero - 18 de febrero

La virtud de este signo tiene que ver con su creatividad, lo que los mueve a hacer cosas y a no controlar la ansiedad. Su cualidad más propia es la de querer instruirse siempre cada vez, por lo que se los va a ver haciendo distintas actividades como talleres, cursos y hasta hobbies extravagantes. Cualquier ocasión es buena para cambiar de rumbo, no se fastidian si algo no les sale, directamente cambian a otra cosa.

Géminis: 23 de mayo - 18 de junio

Son los reyes de la fiesta: les encanta ser el centro de atención y a veces pueden llegar a pasarse de la raya. La libertad es su estandarte y por eso van a ir a dónde se les de la gana. En las relaciones amorosas también se manifiestan de la misma manera: para estar con este signo hay que ser capaz de completarlo en múltiples aspectos.