¡Pesimistas a la vista!: con ustedes, los signos más negativos

En la vida hay personas super positivas y hay quienes se destacan por ser negativas. Ellos tienen pensamientos pesimistas en cada situación y dejan que lo malo pese más que lo bueno. Estas suelen ser personas controladoras que les gusta que todo salga como ellos planearon desde el principio.

Así que si quieres saber cuáles son los signos más negativos del zodíaco, acá te contamos.

Escorpio

Son los seres más desconfiados que puedas toparte en la vida. Tienen su guardia en alto y siempre están con temor a que el resto les haga algo, provocando tener un pensamiento negativo ante todo. Son testarudos y si alguien les intenta decir algo contrario a lo que ellos piensan, no lo aceptan y discuten por tener la razón.

Tauro

Persona de rutinas y hábitos, provocando que no les guste o no acepten si las cosas salgan sin que lo hayan planeado. Así que ellos son el segundo signo más negativo. Si tenían un plan y no se lleva a cabo como pensaban, suelen empezar a pensar que todo es malo. Su estado de ánimo cambiará radicalmente.

Cáncer

De acuerdo al zodíaco estas personas suelen ser muy dramáticas y sensibles, por lo que si algo no sale como querían empiezan a tener pensamientos negativos y tienden a exagerar dejándose llevar por sus emociones de tristeza o pesimismo. Para los cangrejos lo negativo tiende a pesar más que lo positivo.