¡Qué monja!: desvió dinero de la caridad para hacer turismo y apostar en Las Vegas

Mary Margaret Kreuper es una monja de 80 años que estando al frente de una escuela católica primaria cometió un grave delito, y por su edad la condenaron a 12 meses y un día tras las rejas.

La mujer comandaba un establecimiento educativo cerca de Los Ángeles, al oeste de Estados Unidos, cuando usó 835 mil dólares en beneficio propio: los desvió y apostó en Las Vegas. Además usó el mismo dinero para financiarse viajes a lujosos hoteles. "Sé que he pecado, he violado la ley y no hay disculpas", dijo la religiosa ante el tribunal.

Además Kreuper reconoció que estos delitos atentaron contra sus votos, "y contra toda la confianza sagrada" que depositaron en ella los responsables del colegio. La corte que emitió la condena fue informada cómo el dinero que había sido enviado a la escuela católica Saint James para solventar donaciones de caridad y matrículas de alumnos, fue desviado a cuentas secretas que controlaba Kreuper.

En momentos en que se estaba por ajustar una auditoría contable, la monja le pidió a los empleados del centro destruir los documentos que podían incriminarla, según informó a el expediente judicial. Mark Byrne, abogado de Kreuper, pidió que le fuera permitido servir su condena en el convento donde ella estaba desde que los delitos fueron expuestos a la luz pública, en 2018. Incluso el mismo profesional resaltó que la religiosa además se volvió adicta a las apuestas.

(Fuente: Telam)