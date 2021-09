¿Estás vos?: estos tres signos tienen riesgo de que sus relaciones se vuelvan tóxicas

Nadie está a salvo, pero hay tres signos que a partir de este jueves con serio riesgo de entrar en una dinámica tóxica dentro de su pareja.

A continuación te presentamos quiénes son los que tienen que estar atentos para no caer en este sombrío momento.

Aries

Puede que no quieras admitirlo, pero actualmente estás en una relación amorosa tóxica, y lo que es aún peor es que juegas un papel importante en aumentar la toxicidad. No es como si no lo hubieras intentado; lo hiciste, simplemente te rendiste en el camino, sintiéndote maltratado por la vida y cansado de tener que siempre 'intentarlo'.

Es difícil mantener las cosas vivas, pero has llegado a ese lugar donde todo lo que puedes ver son 'sus' fallas, y sí, tienes razón, ellos tienen la culpa, pero tú también, Aries. Quieres más, pero tienes miedo de pedirlo, ¿y adivina qué? También lo tiene tu pareja y todo ese miedo ha creado una vida para ustedes dos en la que ya no son ustedes mismos.

Toda la diversión luchadora del pasado ahora se ha transformado en esta rutina, todo lo cual le parece excepcionalmente mediocre. Luna Cuadratura Marte desenterrará más de este sentimiento en ustedes, y puede que los lleve a ambos al lugar en el que decidan hablar entre sí sobre sus verdades personales, o terminarlo de una vez por todas. Tóxico no significa desesperanza, solo significa que necesita trabajo.

Virgo

Actualmente estás viviendo con la suma de tus elecciones, Virgo. Querías desesperadamente a la persona que está ahora en tu vida, en tu vida, y te esforzaste al máximo para asegurarte de que firmara, sellara y se entregara a ti, por completo y sin cuestionar.

Sí, estás en una relación sólida y monógama y, con el tiempo, esta pareja se ha convertido en un ronquido real. Tu persona ya no te interesa, y eso es porque no está inspirada.

Si bien no es su trabajo ser la inspiración para caminar y hablar de la relación, es parte del trabajo que debes hacer cuando se trata de querer más de tu pareja. Están aburridos y esperas que sean los animadores, y viceversa.

Entonces, debido a que ninguno de los dos quiere esforzarse, terminan habilitando los peores rasgos del otro. "Son vagos" se convierte en "A quién le importa lo que hacen". "Ellos no están interesados" se convierte en "Yo tampoco estoy interesado".

Y así sucesivamente y así sucesivamente. Tienes una relación tóxica en tus manos, una en la que absolutamente se puede trabajar y mejorar, pero depende únicamente de tu esfuerzo, ¿Harás el trabajo? ¿Lo harán? Tu vida amorosa depende de esto.

Sagitario

Estás tan aterrorizado por tu pareja que te has silenciado a un nivel semipermanente. Ya no deseas pelear y te das cuenta de que si sacas "cosas", te gritan. Entonces, básicamente, en tu relación, tal como está ahora, vives con miedo a la reacción de la otra persona.

Ya ni siquiera te importa defenderte, has descubierto que es mucho más fácil simplemente sentarte y tomarlo. Has aceptado la mediocridad y ahora es tu estilo de vida. Entonces, así es como se ve una relación tóxica, especialmente ahora que has echado tus fichas y estás completamente de acuerdo con aceptar los ataques de silbido y las rabietas de tu pareja.

La Luna en cuadratura con Marte es como la luz de un estadio que ilumina lo que está mal en tu vida amorosa, y lo que está mal es que no estás haciendo nada al respecto.

Entonces, aunque tu pareja puede ser enloquecedora, tú te has convertido en el aburrimiento con patas, sin energía y esperando que la próxima rabieta te bloquee.

Esta no es una relación, y recuerda, Sagitario, lo fue una vez. Alguna vez fue muy bueno, y PUEDES recuperarlo. Solo tienes que hacer esa cosita loca llamada "PRUEBA". Inténtalo, Sagitario. Intenta recuperarlo. Vale la pena el esfuerzo.