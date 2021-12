Alemania aconseja no viajar para Navidad por el avance de la Ómicron

El ministro de Transporte entrante de Alemania pidió a la ciudadanía que no viaje durante la Navidad, mientras el país busca cómo contener su mayor ola de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno federal y los líderes de los estados alemanes anunciaron hace tres días que los no vacunados contra el COVID-19 no podrán ingresar a tiendas no esenciales, restaurantes y lugares de espectáculos deportivos y culturales.

En las próximas semanas, el nuevo Parlamento debatirá hacer obligatoria la vacuna contra el COVID-19.

Una encuesta publicada hoy mostró que casi dos terceras de los habitantes está a favor de la vacunación obligatoria.

Volker Wissing, quien será ministro de Transporte en el Gobierno entrante, dijo hoy al diario Bild am Sonntag que "en la situación actual, parece más sensato pasar Navidad con un pequeño grupo en casa y no planear grandes viajes por el país".

“El invierno de 2021 será más dramático que el invierno de 2020", agregó Wissing, de la agrupación liberal Partido Democrático Libre (FDP).

Un 68,9% de los habitantes de Alemania están plenamente vacunados contra el coronavirus, por debajo del umbral mínimo del 75% que se ha fijado el Gobierno.

Autoridades sanitarias informaron hoy 42.055 contagios en las últimas 24 horas y una tasa de infección de siete días de 439,2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, luego de que el país registrara el mes pasado dos días con más de 70.000.

En las última jornada hubo 94 muertes por Covid-19, con lo que el total trepó a 103.040, agregaron las autoridades, informó la agencia de noticias alemana DPA.

