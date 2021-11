Y como dicen... no hay una que les venga bien: ¿cuál es el signo más crítico de todos?

En la vida hay personas que transitan sus días tranquilos, solucionando sus problemas sin opinar de la vida de los demás. Pero hay quienes son bastante críticas y se destacan porque siempre están reprobando lo que hacen quienes están a su alrededor: desde faltas hasta rasgos, todo es bueno si se trata de lastimar al resto.

Quienes se comportan de esta forma se fijan en los detalles más pequeños. Quizás no expresen siempre lo que piensan, pero cuando abren la boca no tienen problema en hacer sentir mal a alguien. Así que en esta nota te contamos cuáles son los dos signos del zodíaco que se destacan por ser los más críticos.

VIRGO

No se les escapa nada. Son muy detallistas y fácilmente encuentran cosas que no les agradan o que consideran incorrectas. Cuando se ponen en modo criticón, pueden llegar a ser crueles e hirientes pues sacan a relucir errores que los demás no han notado. Al ser tan exigentes y perfeccionistas si las cosas no salen como esperan habrá una lluvia de críticas bien larga.

ESCORPIO

Van un paso más allá cuando se trata de ser detallistas. Son muy observadores y analizan en profundidad a las personas. Si descubren comportamientos o señales que no les agradan no dudarán un segundo en lanzar sus críticas. Se diferencia del resto en cuánto a que su crítica la hará de frente sin importarle la reacción de los demás. Por eso para ellos siempre será mejor ser sinceros que ocultar lo que realmente piensan.

