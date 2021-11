Marche una de 'muzzarella': cuál es el signo más callado

En esta nota te vamos a contar cuál es el signo más callado de todo el zodíaco, aquel que en muchas circunstancias se lo ve pensante y hasta introspectivo, pero su mente siempre está a 1000.

Cáncer, a la cabeza

Sin dudas les cuesta mucho trabajo expresar los sentimientos y emociones. Y en muchos casos se debe porque quizás algo pasó en su niñez o adolescencia que los marcó. Para ellos, comunicar lo que les pasa es todo un desafío ya que son personas tímidas y se refugian en sí mismas para poder solucionar las cosas.

Suelen actuar en base a sus propios pensamientos, ya que no son comunicativos y no comparten sus cosas con los demás. Pese a caracterizarse por su fuerza y determinación, cuando están en reuniones con personas que no conocen mucho, se meten para adentro.

Acuario, también

Aman estar en su propia burbuja. Son personas prudentes y seguro siempre optan por llamarse a silencio antes que pelear o enfrentarse a una situación que les genere malestar.

Permanentemente analizan los movimientos y los comportamientos de los seres que tienen a su alrededor. Aunque su atención está en ellos mismos, son autocríticos y se miden en todo para así evitar relacionarse con otras personas.

