¿Deudas, dolor físico o fobia al compromiso?: mirá cuál es el mayor miedo de cada signo

Según las características de cada signo del zodíaco hay un temor o mayor miedo para cada uno, aquello que los impide ser felices y a lo mejor lo tratan durante toda su vida sin encontrar una solución. Así que acá te contamos qué dice la astrología sobre qué es lo que más te asusta.

ARIES

Ellos son valientes pero tienen miedo al dolor físico, sobre todo porque este significa que su invulnerabilidad no es tal. Y este es otro miedo: quedar como incapaz o débil. Y un tercero: que lo desprecien, que lo traten como si no importara. Es capaz de irse de un vínculo por las dudas antes de ser dejado.

TAURO

Su mayor miedo es la carencia material, la inseguridad económica, la pobreza: puede enloquecer si tiene deudas. También le tiene terror al ridículo y lo evita a toda costa. Por último, es muy exigente en el amor y teme no ser amado como él o ella aman. Necesita sentir que recibe tanto como da.

GÉMINIS

Valoran su libertad por sobre todo y por supuesto, quedar entrampado en una situación, ya sea de pareja, familiar o laboral en la que pierda su independencia es algo de lo que huye como un correcaminos. También tiene terror a deprimirse, prefiere ser agresivo a estar triste, no sabe manejar los " bajones". Y por último, odia tomar decisiones que afecten a sus seres queridos.

CÁNCER

La familia es vital para los nativos de este signo así que sus mayores temores giran en torno a ella: no contar con su apoyo en tiempos difíciles, ver a alguien querido sufrir, ser rechazado. Otro miedo es salir de su zona de confort: no le gusta correr riesgos, lo suyo no es el espíritu de aventura.

LEO

Su corazón tiene un enorme miedo a no volver a ver a quien ama. Por esta razón, sufre la distancia de su pareja, hijos, nietos, amigos, etc., porque una vocecita le dice que no va a verlos más o dejarán de quererlo, que lo van a ignorar... Leo también teme a la humillación: si lo haces quedar mal en público estás muerto para él.

VIRGO

A los Virgo los ponen muy incómodos las deudas de todo tipo: afectivas y de efectivo, sobre todo. Valoran la independencia, quieren ganar su dinero y tener su espacio. Sienten además miedo de no poder ayudar a quienes lo necesiten, son miedosos con su salud y con su corazón: si fracasan en una relación les costará bastante intentarlo de nuevo.

LIBRA

Ellos requieren armonía para estar en paz mental. Los aterran los conflictos interminables, las épocas de incertidumbre, lo caótico, no poder organizarse. El desorden externo puede producirles cierta angustia. Otro temor grande es decepcionar a aquellos que ama.

ESCORPIO

Que les oculten cosas, que los traicionen, que los manipulen. Si sienten que algo de esto está sucediendo, se ponen a la defensiva. No tienen miedo a la soledad pero si a la ausencia de contacto físico, su alma necesita abrazos, aunque no los pidan.

SAGITARIO

Temen a perder su rumbo, a sentirse perdidos, a que su vida no tenga sentido. Hacen todo lo posible por estar ocupados y no dejar nada sin resolver. Le temen también al abuso de confianza, a que se aprovechen de su generosidad y de su buen corazón idealista. Por otra parte, le tienen un poco de fobia a la palabra " compromiso".

CAPRICORNIO

El miedo al fracaso es su desafío cotidiano. Para ellos no es una opción. Por esta razón, suelen ser más perseverantes que otros signos. Quieren ser independientes, se acostumbran a " defenderse solos", y cuando algo les sale muy mal se descolocan. También le tienen miedo al ridículo, aunque sean muy divertidos y bromistas con sus íntimos amigos.

ACUARIO

Pueden llegar a perder grandes amores por no animarse a convivir, por miedo a perder autonomía. Se escudan en miles de excusas para no decirlo, pero el temor a quedar excesivamente "atrapado" los puede. Pero hay algo más. El terror de Acuario es ser reemplazado por alguien- a su juicio- inferior, ya sea en la pareja, en el trabajo, en la amistad.

PISCIS

Muchísimo miedo a la soledad atormenta a los piscianos. Ellos esperan su alma gemela y si no la encuentran pueden aceptar relaciones sin amor, solo por este temor. También les da miedo sufrir, ver sufrir a otros, y ser rechazados. Como son extremadamente sensibles, pueden tener miedos " espirituales", como al castigo divino, o del destino, o alejarse de personas que les transmiten " energías negativas".

(Fuente: Pronto)