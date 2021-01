Mirá los escalofriantes momentos que vivió una actriz acosada por un ex presentador de televisión

En Lima, Perú, en los últimos días, la joven actriz Danna Ben Haim (de la serie “De vuelta al Barrio”), vivió unos minutos escalofriantes cuando fue acosada por un espeluznante hombre que la retuvo por la fuerza y se negaba a dejarla ir de su departamento, al cual Danna había entrado por error. La chica pudo filmar todo lo que pasó en un video dura 13 minutos y cada minuto es más aterrador que el otro.

Según trascendió en medios peruanos, Ben Haim se dirigía a una prueba de vestuario en un edificio en Lima. Los ascensores en dicha construcción dan directamente a la residencia, sin pasillos de por medio. Así, por una equivocación del portero cuando Danna le dijo a que iba al lugar, terminó en el departamento de Jaime Cillóniz, un expresentador de televisión, quien comenzó a pedirle sus datos de forma agresiva y amenazante y se negaba a dejarla ir porque quería anotar sus datos y la lapicera no funcionaba. Allí también estaba la madre del hombre, quien al principio le alcanzó una lapicera para anotar los datos de la chica pero luego insistía, entre los gritos de Danna, que la dejara irse de aquella situación que cada vez se tornaba más tensa y peligrosa.

Asustada y todo, Ben Haim pudo registrar lo sucedido y el video fue publicado en su cuenta personal de Instagram junto con el aterrador relato:

"Cuando llegué al edificio y pregunté por el departamento 602, el portero me indicó que no existía dicho departamento y me preguntó a quién buscaba. Se lo indiqué y me dijo que esa persona vivía en el piso 11. Me dijo que pasara, abrió la reja del edificio y fui al ascensor. (El portero) nunca usó el intercomunicador. Este edificio tiene la puerta del ascensor que da directamente a los departamentos, no hay otra puerta de por medio. Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empujé (estaba sin traba). Al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó", siguió con su relato.

"Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta de que me había confundido de piso. Le dije: 'Ay, discúlpame, me confundí de piso'. Cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso pero el hombre la abrió", rememoró.

Según los cálculos que hace, entre que comenzó a grabar y la irrupción del hombre para que el ascensor se pusiera en marcha pasó apenas un minuto. "Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones", dijo.

En la secuencia del video, la joven pide ayuda en reiteradas oportunidades, toca la alarma del ascensor que se dispara y le pide a los vecinos que llamen a la policía. La madre de Cillóniz, que interviene para que su hijo deje ir a la joven, tampoco podía hacer nada hasta que los vecinos accedieran al piso y entraran al departamento por las escaleras de emergencia y la puerta de servicio.

"Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta de atrás para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri. Este señor es un peligro y sobre todo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien, ya a salvo", concluyó la joven actriz.

Este no fue el fin de la historia de Cillóniz, pues siguió saliendo en los medios por diversas polémicas. Luego de que se viralizó el caso, también trascendió que ejercía violencia física y psicológica contra su propia madre, por lo que luego de una orden judicial se le pidió que se retire de la residencia de la anciana de 92 años. El expresentador se negó por lo que tuvo que ser retirado a la fuerza.

A pesar de esto, el hombre intentó violar la orden de restricción y fue detenido otra vez.