Por un error, pudieron publicar imágenes más largas en Instagram: ¿Cómo hicieron?

Instagram es la aplicación más grande de fotos compartidas utilizada en todo el mundo. Creada para que millones de usuarios compartan a través de imágenes artísticas su vida y lo que más les gusta.



Es por ello que existen ciertas reglas en cuanto a las publicaciones y tamaños de las fotos. O al menos eso se creía hasta ahora que un reciente error en Instagram ha permitido que varios usuario publiquen fotos demasiado largas.



Resulta que una falla dentro de la aplicación dirigida a los usuarios de iOS, les está permitiendo compartir fotografías en tamaño vertical y muy extensas, algo nunca antes visto en Instagram.



Sin embargo, al ser un error, las imágenes se ven en baja calidad, pero esto no ha evitado que muchas páginas y marcas la utilicen para atraer a sus seguidores y aparecer constantemente en el feed de noticias.



Sin embargo, no todos tienen éxito. Las imágenes que son demasiado largas parecen no funcionar o aparecer en negro.

Las fotos también pueden cortarse y aparecer realmente pixeladas. No hay comentarios hechos por Instagram, pero dada la enorme cantidad de publicaciones de este tipo, seguramente ya deben estar reparando el error.