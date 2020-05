Histórico: La reina Isabel II tomó la decisión más difícil de su vida por la cuarentena

View this post on Instagram

u201cud835ude15ud835ude26ud835ude37ud835ude26ud835ude33 ud835ude28ud835ude2aud835ude37ud835ude26 ud835ude36ud835ude31, ud835ude2fud835ude26ud835ude37ud835ude26ud835ude33 ud835ude25ud835ude26ud835ude34ud835ude31ud835ude22ud835ude2aud835ude33 - ud835ude35ud835ude29ud835ude22ud835ude35 ud835ude38ud835ude22ud835ude34 ud835ude35ud835ude29ud835ude26 ud835ude2eud835ude26ud835ude34ud835ude34ud835ude22ud835ude28ud835ude26 ud835ude30ud835ude27 ud835ude1dud835ude0c ud835ude0bud835ude22ud835ude3au201du2063 u2063 The Queen makes a special address on the 75th anniversary of VE Day, at the same hour as her father, King George VI, made a radio broadcast to mark the end of war in Europe, exactly 75 years ago.