¡Están todos re sorpresa! Enorme falo de piedra desaparece y nadie sabe que pasó

Las autoridades alemanas abrieron una investigación, después de que una escultura de madera con forma de falo, de 1,738 metros de alto, desapareciera de una montaña, al sur de Baviera, donde fue instalada hace varios años.

La Policía de la ciudad de Kempten declaró que el monumento parece haber sido desmontado el pasado fin de semana, informa Allgaeuer Zeitung.

Hasta ahora se desconoce quién es el propietario de la escultura –que se convirtió en un símbolo de la montaña de Grünten y fue reconocida por el servicio Google Maps como un "monumento cultural"–, lo que hace que el caso sea aún más complejo, ya que formalmente no hay ninguna parte perjudicada. "No sabemos si es un delito o no", agregó el portavoz de la Policía local, Holger Stabik.

Mientras, los vecinos detallaron que lo único que quedó es un pequeño tronco y muchas virutas de madera. "Alguien debe haberlo cortado en una operación encubierta", dijo Michèle Rief, sin embargo, agregó que no escuchó el motor de la sierra.

El alcalde del municipio de Rettenberg, Nikolaus Weissinger, también lamentó que el inusual monumento hubiera desaparecido después de su nuevo periodo de fama. "Es una pena", dijo.

Según una leyenda local, la escultura fue hecha como un regalo de broma para el cumpleaños de un joven, cuya familia no apreció el presente, así que la obra de 200 kilos fue llevada al monte y dejada allí.

Durante las últimas semanas, la escultura ya había sido derribada y luego puesta en su lugar. Además, una pequeña cervecería local le dedicó su propia cerveza roja.