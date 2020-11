Un gigante internacional negó la soberanía inglesa sobre las Islas Malvinas

Un ciudadano malvinense solicitó ayuda vía Twitter el pasado miércoles a la compañía multinacional Amazon, debido a que no podía ver una transmisión deportiva desde las islas (el servicio de televisación de Amazon tiene cobertura en Gran Bretaña), la empresa se disculpó y rápidamente su comentario se viralizó.



El usuario @make_it_snow se comunicó mediante Twitter con el usuario oficial de Amazon, diciendo " ‘Hola @AmazonHelp Estoy tratando de ver la Copa de Naciones de Otoño de Rugby en Stanley, Islas Malvinas. ¿por favor ayuda?’. A lo que la compañía respondió:



‘¡Hola! Nos disculpamos, pero al revisar su ubicación se encuentra en las Islas Malvinas. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño de Rugby está disponible exclusivamente para miembros Prime con base en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios’.



De este modo, Amazon no reconoce la soberanía inglesa sobre las Islas Malvinas, no reconoce que estas pertenezcan al Reino Unido, por ende no se extiende la cobertura de sus servicios de televisión. Esta respuesta generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde mensajes de apoyo a la empresa, me gusta, retuit e incluso memes.



Este hecho deja para pensar. Primero la relación cultural entre los malvinenses y el Reino Unido y segundo, el papel que logran jugar las empresas multinacionales dentro de la política internacional.