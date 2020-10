No te la puedo creer: un estadounidense, en este último año ganó dos veces el premio mayor de la lotería

Salir ganador de la quiniela acertando a dos números ya es una hazaña. Ser ganador de un premio de lotería, es prácticamente imposible, pero lo puedes lograr (intentando muchas veces). Pero ¿es posible ganar el premio mayor en un año dos veces?

Y hay una respuesta, para esa pregunta. ¡SI!, un estadounidense, oriundo del estado de Nebraska lo consiguió.

Se llama Michael Christiansen. A principios de este mes, Christiansen ganó US$ 100.000 después de comprar un boleto 20X The Money Scratch. Pero este no fue su primer viaje, sino que en marzo pasado viajó a la misma oficina porque ganó US$ 50.000 con un boleto Money Clip Scratch.

“No podía creerlo. ¿Cuáles son las probabilidades? No pensé que fuera real”, dijo Christiansen a la prensa estadounidense.

El juego 20X The Money ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar diversos premios, desde un boleto gratis de US$ 10 hasta US$ 100.000.

Las posibilidades de ganar los US$ 100.000 son 1 en 80.000, según la Lotería de Nebraska.

En el juego Money Clip, las probabilidades de ganar el premio mayor de US$ 50.000 también son de 1 en 80.000, según la lotería.

